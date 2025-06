Pista de motocross en Neuquén: se reanuda el reclamo de traslado luego de 10 años de polémicas

El conflicto por los destrozos en la barda que produjo la ampliación de la pista de Motocross hace 10 años sigue vigente en el actual emplazamiento de la pista. Los vecinos de Rincón de Emilio exigen que cesen los ruidos molestos y que se cumpla la orden judicial que estableció la protección del barrio ante tormentas extraordinarias, mientras que desde la asociación, plantearon la continuidad de las actividades por los próximos cinco años.

Hace 10 años, las palas y máquinas de la municipalidad modificaron la zona de bardas en el área natural protegida en el Parque Norte de Neuquén, sin que los trabajos hubieran pasado por un estudio de impacto ambiental ni los acuerdos mínimos con los vecinos.

Un año después el barrio se inundó de agua y barro que bajó de la barda. Debido a que en este tiempo no se hicieron los trabajos de protección y de remediación comprometidos, los vecinos temen que ante tormentas extraordinarias, pueda ocurrir en Rincón de Emilio, lo que pasó en Bahía Blanca.

Hace dos semanas, nuevamente la Defensoría del Pueblo recorrió el lugar junto con los vecinos disconformes con 10 años de ruidos molestos y la falta de los azudes que debió construir la comuna para frenar el torrente de agua y greda por los cañadones pluviales de la meseta patagónica.

Las pericias de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad de Flores que se realizaron en estos años de amparo judicial determinaron que los trabajos de las máquinas sobre la barda fueron los que agravaron la falta de contención del agua de lluvia en la zona; en tanto midieron el ruido que genera la actividad como «inaceptable» y determinaron la exigencia de la ejecución de azudes (diques de contención de lluvias) y una serie de medidas de remediación de la zona «arrasada» por las máquinas.

Las ampliaciones a la pista de Motocross, con avance sobre la zona de cañadones de barda, provocaron más compromiso de flujo pluvial por los cañadones que bajan de la barda con el excedente de lluvias (foto Oscar Livera)

Los estudios ambientales recomendaron el traslado de la pista a otro lugar no solo por la afectación para el barrio, sino del ecosistema del parque protegido. Las recomendaciones técnicas fueron desoídas por los concejales que, con votos divididos, aprobaron en 2020 la continuidad de la actividad por cinco años más, con cinco de prórroga, en el Parque Norte.

«No hay más excusas para poner manos a la obra» en la infraestructura de contención pluvial que fue ordenada por el juzgado para detener un eventual deslave, dijo uno de los integrantes de la comisión vecinal, Rubén Gómez.

Este año se cumplen cinco años desde que el Concejo Deliberante legalizó, con un permiso de ocupación, el asentamiento de hecho sobre la barda que la Asociación Motocross Club Neuquén mantenía «de palabra» desde la década del 70 cuando armó la pista de motocross. Los problemas llegaron a la justicia cuando apelaron a la buena relación con la municipalidad y con maquinarias de la comuna, socavaron la reserva natural de la ciudad para ampliar y extenderse las actividades.

La semana pasada, cansados de los ruidos molestos, que debieron haber cesado con una cortina verde, los vecinos presentaron notas para que la prórroga por otros cinco años más que habilita a la asociación, no se haga. La nota fue remitida en mayo tanto al intendente Mariano Gaido como al Concejo Deliberante.

La Asociación de Motocross no se irá

Los vecinos plantearon que se detenga la actividad hasta que la revegetación planteada en la pista, funcione como mitigación de los ruidos molestos (foto Oscar Livera)

«La prórroga es automática y la reforestación pedida, se cumplió», aseguraron desde la Asociación de Motocross de Neuquén. El abogado de la entidad, Osvaldo Pérez, indicó que desde 2021 la organización que está en el centro de las críticas, entre otras cosas, por los ruidos molestos que genera la actividad, está cumpliendo con la reforestación que exigieron los concejales cuando les otorgaron el permiso de uso del lugar.

Detalló que las presentaciones del plan de reforestación, las implantaciones, el riego y otras obligaciones, incluidos los estudios de impacto ambiental por la medida de mitigación, fueron entregadas y aprobadas por la comuna desde 2021.

«La revegetación no se puede hacer hasta que no se hagan los azudes, no es posible que perdure nada de lo que plantan si no se contienen primero los flujos de agua, esto dicen los mismos técnicos municipales», cuestionó Gómez, uno de los iniciadores del reclamo cuando las máquinas aplanaron la barda que contenía las lluvias.

Según los vecinos, la municipalidad «está dilatando la sentencia» de hacer los tres azudes en el sector, un canal derivador y la revegetación de la zona con flora autóctona.

El abogado Pérez agregó que el amparo está en apelación por parte de la Defensoría, que cuestionó las obras de mitigación de lluvias.

«En la recorrida in situ vimos que, al no tener contención pluvioaluvional, las grietas por el agua que hay en el terreno, se van ahondando. Queremos que el juzgado visite el lugar, nuestra preocupación aumenta porque la barda dejó de contener el flujo pluvioaluvional por los movimientos de tierra que se hicieron hace 10 años, cuando arrasaron con la barda e invadieron el área natural protegida, esto está en el expediente», insistieron los vecinos.

El dato 2018 fue el año en que se ordenó hacer azudes para contener el flujo pluvioaluvional que se produce con las lluvias luego de la intervención con maquinaria pesada en el ecosistema de la barda.

Quieren que cese la actividad en la pista sobre la barda

La comisión vecinal presentó en mayo notas tanto a los concejales de la ciudad como al intendente Mariano Gaido para que vuelvan atrás el permiso de uso con el que se legalizó el asentamiento del Motocross sobre la barda. La ordenanza 14.092 establecía obligaciones que según los vecinalistas, no se cumplieron.

«En los últimos días plantaron algunos árboles como para evitar que les revoquen el permiso», cuestionaron. Recordaron que las mediciones de la UNCo sobre los niveles de ruido generados por la actividad entraron en la categoría de «inaceptable», lo que «coincide con los reclamos que tenemos de los vecinos, es imposible descansar los fines de semana o durante las noches en las que se hacen las carreras nocturnas. Gran parte del barrio está afectado», insistieron.

En forma paralela a lo que se desarrolla en el amparo judicial, piden que se detenga la actividad hasta que una cortina de arboleda retenga los ruidos y las mediciones «den bien».

La pista de motocross de la Asociación Motocross Neuquén debería ser reubicada de su localización actual en la reserva natural Parque Norte, planteron los estudios de la UNCo y Flores (foto Oscar Livera)

Cronología del reclamo

2015: Se inicia la denuncia contra la municipalidad y la Asociación de Motocross ante la Defensoría del Pueblo por la modificación de la zona de bardas en las inmediaciones de la pista.

2016: El barrio Rincón de Emilio sufre anegamientos, en octubre, con un flujo principal de agua de tormenta que provino de la zona de bardas donde hubo las modificaciones en el sector declarado zona natural protegida. Allí se armaron las gradas y una mini pista para principiantes o un estacionamiento.

2017: Inicia amparo ambiental por los daños, con la solicitud de remediación del lugar.

2018–2019: Salió la sentencia del amparo que ordenó las obras de remediación. Las pericias indicaron que al remoción de la barda con las máquinas fueron los causales de los mayores flujos de agua durante la tormenta, se ordenó la colocación de azudes y de una cortina verde. Quedó confirmada la sentencia.

2020: Con votos divididos pero con mayoría, el Deliberante les otorgó un permiso de uso a la Asociación de Motocross Club Neuquén por cinco años, más otros cinco de prórroga.

2021: La Asociación de Motocross instala cartelería, un sistema de riego y e inicia una forestación.

2022: El gobierno provincial le otorgó a la Asociación Motocross Club Neuquén y a las de karting un predio de 25 hectáreas en el nuevo ejido de la ciudad, cerca de la cantera municipal. El traslado nunca se ejecutó.

2025: Constatación de la Defensoría de la inexistencia de los azudes que no mitigarán el flujo pluvioaluvional y plantaciones que no morigeran el impacto sonoro en el barrio en horarios y días de descanso.