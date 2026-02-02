Renombraron a Antonio Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional, a seis meses de su renuncia: quién es

El Gobierno de Javier Milei nombró a Antonio José Mauad como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuyo organismo registra, monitorea e informa sobre el clima y alertas meteorológicas del país.

El caso resuena por su particularidad, ya que el cargo estaba libre desde agosto de 2025 cuando el mismo Mauad renunció a su cargo como director. La designación fue emitida través del Decreto 77/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El regreso de Mauad será para coordinar los objetivos y metas de mejora para el SMN de cara al 2026. Con esto, el Gobierno refuerza la conducción del organismo encargado de gestionar la información meteorológica oficial de la Argentina.

El boletín tuvo la aprobación y firma del presidente de la nación Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

La designación de Mauad se estableció en cuatro años, bajo el termino de “ad honorem”. Eso significa que ocupará el puesto sin salario. Al mismo tiempo ocupará el rango de subsecretario dentro del Ministerio de Defensa.

Quién es Antonio Mauad, el nuevo director del SMN

Antonio José Mauad es retirado de la Fuerza Aérea Argentina, Veterano de la Guerra de Malvinas y cuenta con honores de Magister en Administración Aeronáutica y Aeroportuaria por la Universidad CEU San Pablo, Madrid. También cuenta con trayectoria profesional vinculado al entendimiento meteorológico, el estudio de las prospectivas climáticas y al liderazgo de personas.

Antonio José Mauad es veterano de Malvinas y nuevamente director del SMN (Foto: archivo)

Nacido en Comodoro, en la actualidad es representante permanente de la República Argentina ante la Organización Meteorológica Mundial y ha sido Director del Servicio Meteorológico Nacional entre diciembre de 2024 y agosto de 2025.

Durante su basta trayectoria, Mauad sirvió en la Fuerza Aérea Argentina como oficial piloto durante 35 años, trabajó en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Fue destacado por su desempeño en el ataque del 13 de junio de 1982

Con la asignación de Mauad en el cargo de dirección,el Gobierno buscará la modernización del sistema meteorológico, en la actualización de los puestos de observación y en la implementación de modelos matemáticos e integración de inteligencia artificial.

El principal trabajo demandado por el SMN será la mejora de resultados y datos obtenidos en la predicción del clima. El objetivo será mejorar el monitoreo continuo de la atmósfera, de proteger a la población y de contribuir a la Defensa Nacional.

