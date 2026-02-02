Alertas por tormentas, gránizo y viento en Neuquén, Río Negro y siete provincias más este lunes: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias para este lunes. Se esperan fenómenos severos, con ráfagas de hasta 70 km/h. Varias provincias bajo distintos niveles de alerta,

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por eventos climáticos adversos que afectarán a una extensa porción del territorio argentino durante la jornada de este lunes. Las advertencias incluyen la probabilidad de tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento de consideración. Este fenómeno se extiende a lo largo de diversas regiones del país.

Alerta Amarilla en diversos puntos del país (SMN)

Una a una, las provincias que se encuentran bajo alerta por vientos y tormentas para este jueves

Según el SMN, las alertas abarcan un amplio mosaico de provincias. Entre las jurisdicciones afectadas se encuentran Córdoba, Catamarca, Santa Fe y norte de San Luís . Para algunas de estas áreas, el nivel de alerta podría escalar a naranja, indicando mayor severidad.

Las condiciones meteorológicas previstas para las zonas bajo advertencia incluyen tormentas de variada intensidad, algunas de ellas con características localmente fuertes. Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

A su vez se espera la presencia de viento con ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h

Región Patagónica: alerta amarilla para Neuquén y Río Negro

El SMN emitió un comunicado sobre la presencia de alerta amarilla en la región. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. El área afectada será el sur de Mendoza y diversos sectores de Neuquén:

Buta Ranquil

Andacollo

Chos Malal

El Huecú

Loncopué

Las Lajas

Oeste de Añelo

Zapala

Aluminé

Las Coloradas

Junín de los Andes

San Martín de los Andes

Villa La Angostura

Piedra del Águila

Para Río Negro, la alerta señala vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Las regiones afectadas son:

El Cuy

Sierra Colorada

Maquinchao

Picaniyeu

Ñorquinco

También se espera un clima adverso en Santa Cruz y sur de Chubut, ya que las regiones serán afectadas por lluvias, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.