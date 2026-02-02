Alertas por tormentas, gránizo y viento en Neuquén, Río Negro y siete provincias más este lunes: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional renovó para este lunes sus advertencias por fuertes precipitaciones. La alerta rige en distintos puntos del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas advertencias para este lunes. Se esperan fenómenos severos, con ráfagas de hasta 70 km/h. Varias provincias bajo distintos niveles de alerta,
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por eventos climáticos adversos que afectarán a una extensa porción del territorio argentino durante la jornada de este lunes. Las advertencias incluyen la probabilidad de tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento de consideración. Este fenómeno se extiende a lo largo de diversas regiones del país.
Una a una, las provincias que se encuentran bajo alerta por vientos y tormentas para este jueves
Según el SMN, las alertas abarcan un amplio mosaico de provincias. Entre las jurisdicciones afectadas se encuentran Córdoba, Catamarca, Santa Fe y norte de San Luís . Para algunas de estas áreas, el nivel de alerta podría escalar a naranja, indicando mayor severidad.
Las condiciones meteorológicas previstas para las zonas bajo advertencia incluyen tormentas de variada intensidad, algunas de ellas con características localmente fuertes. Se prevén valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
A su vez se espera la presencia de viento con ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h
Región Patagónica: alerta amarilla para Neuquén y Río Negro
El SMN emitió un comunicado sobre la presencia de alerta amarilla en la región. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. El área afectada será el sur de Mendoza y diversos sectores de Neuquén:
- Buta Ranquil
- Andacollo
- Chos Malal
- El Huecú
- Loncopué
- Las Lajas
- Oeste de Añelo
- Zapala
- Aluminé
- Las Coloradas
- Junín de los Andes
- San Martín de los Andes
- Villa La Angostura
Piedra del Águila
Para Río Negro, la alerta señala vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Las regiones afectadas son:
- El Cuy
- Sierra Colorada
- Maquinchao
- Picaniyeu
- Ñorquinco
También se espera un clima adverso en Santa Cruz y sur de Chubut, ya que las regiones serán afectadas por lluvias, algunas localmente intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.
Comentarios