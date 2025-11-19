El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo se negó a responder preguntas de la Justicia en su indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py. No obstante, hizo un breve descargo para defender su inocencia en el caso que se investigan presuntas coimas. Los detalles.

Presuntas coimas en Andis: Diego Spagnuolo se negó a responder preguntas

Infobae detalló que el exfuncionario de la Andis, Diego Spagnuolo ingresó al Juzgado Federal N° 11 al mediodía y se retiró poco más de una hora después.

Dentro del Juzgado, Spagnuolo defendió su inocencia y negó haber recibido coimas. Su defensa dejó trascender que tiene pensado volver a presentarse una vez que lea la totalidad del expediente, que estaba en secreto de sumario.

Frente al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, el exdirector de la Andis ofreció una aclaración sobre los dólares y euros sin declarar que tenía en una caja de seguridad y la millonaria remodelación de su casa en un barrio privado.

Las presuntas coimas en Andis

La causa contra el extitular de la Andis Diego Spagnuolo se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró en un escrito presentado la semana última que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial.

NA | Infobae