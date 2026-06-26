Reunión entre Karina Milei, Santilli y Menem en medio de los rumores sobre el futuro de Manuel Adorni

Reunión entre Karina, Santilli y Menem en medio de los rumores de Adorni.

La Casa Rosada vivió este viernes una jornada marcada por reuniones de alto nivel y crecientes especulaciones sobre el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En medio de las versiones sobre una posible salida del funcionario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo encuentros con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el subsecretario general de la Presidencia, Eduardo Menem.

Los movimientos en Balcarce 50 se produjeron mientras aumenta la presión política y se multiplican las versiones sobre eventuales cambios dentro del gabinete nacional, una decisión que, según aseguran en el oficialismo, quedará finalmente en manos del presidente Javier Milei.

Durante la tarde, Diego Santilli ingresó por la explanada principal de la Casa Rosada para reunirse con Karina Milei en su despacho. Más tarde, también se sumó Eduardo Menem, quien al finalizar el encuentro fue visto junto a Ignacio Devitt, uno de los funcionarios de mayor confianza de Adorni.

Los rumores sobre un eventual reemplazo

La presencia de Devitt alimentó las especulaciones que circulan desde hace días dentro de La Libertad Avanza. Según distintas versiones que se manejan en el oficialismo, el actual funcionario podría convertirse en ministro del Interior en caso de que Santilli asumiera un nuevo rol dentro del Ejecutivo, ante una eventual salida de Adorni.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno pidieron cautela y aseguraron que no existe una definición tomada sobre posibles modificaciones en el gabinete.

«Hay que esperar. La decisión la va a tomar Javier», señalaron fuentes del oficialismo consultadas sobre los rumores que rodean al jefe de Gabinete.

Expectativa por el regreso de Javier Milei

La definición sobre el futuro de Manuel Adorni quedaría supeditada al regreso del presidente Javier Milei al país, previsto para las primeras horas de este sábado tras concluir su gira oficial por España.

En la Casa Rosada reconocen que las reuniones mantenidas durante la jornada reflejan el intenso proceso de consultas y evaluaciones internas que atraviesa el Gobierno, aunque evitan confirmar públicamente cambios inminentes.

Mientras tanto, el movimiento de funcionarios y dirigentes en Balcarce 50 continúa alimentando las especulaciones sobre una eventual reconfiguración del equipo de gobierno en una etapa considerada clave para la administración libertaria.