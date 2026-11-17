DNI: cuánto costará desde el 21 de noviembre 2026 y quiénes podrán tramitarlo gratis
El Renaper oficializó una suba del 100% en el trámite del DNI a partir del 21 de noviembre 2026, elevando el arancel regular a $20.000. Conocé las escalas para modalidades exprés, extranjeros y el nuevo protocolo de gratuidad.
A partir del sábado 21 de noviembre 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) aplicará un incremento del 100% en el valor de emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), medida oficializada mediante la Resolución 151/2026.
Con esta actualización, el trámite regular para obtener el DNI —que hasta este viernes 20 mantiene un costo de $10.000— pasará a costar $20.000 en todo el territorio nacional, alcanzando tanto a las renovaciones por extravío, robo o cambio de domicilio como a las actualizaciones obligatorias por edad, mientras que el organismo aprobó en paralelo un mecanismo excepcional de certificación social para garantizar el acceso gratuito a personas sin recursos en Río Negro, Neuquén y todo el país.
Nuevos precios del DNI en noviembre 2026: cuánto cuestan los trámites comunes y exprés en el Renaper
El nuevo esquema tarifario diferencia los valores según la urgencia de entrega y la condición del solicitante, manteniendo sin costo la primera identificación para bebés:
- Trámite regular ($20.000): aplica a nuevos ejemplares por robo, hurto, extravío o deterioro, rectificación de datos, cambio de domicilio, actualizaciones obligatorias de 5 a 8 años y de 14 años, y primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad.
- Primer DNI para recién nacidos ($0): la emisión inicial para bebés de hasta seis meses de edad continúa siendo totalmente gratuita.
- Modalidades de entrega urgente: para quienes requieran acortar los plazos habituales de correo, el DNI exprés pasa a valer $52.000, el DNI en 24 horas hábiles asciende a $82.000 y el DNI al instante alcanza los $114.000 (sujeto a disponibilidad técnica en los centros habilitados).
- Trámites para ciudadanos extranjeros ($40.000): los residentes extranjeros abonarán el doble que el arancel regular nacional para gestionar las actualizaciones y ejemplares contemplados en la resolución.
DNI: ¿cuánto cuesta según el tipo de trámite, a partir de noviembre 2026?
|Tipo de trámite de DNI (Renaper)
|Valor hasta el 20/11/2026
|Nuevo costo desde el 21/11/2026
|Alcance y condiciones principales
|Primer DNI recién nacido
(0 a 6 meses)
|Gratuito
|Gratuito ($0)
|Sin costo para inscripciones iniciales
|DNI regular y actualizaciones por edad
|$10.000
|$20.000
|Renovación, cambio de domicilio, 5-8 y 14 años
|DNI para ciudadanos extranjeros
|$20.000
|$40.000
|Primer ejemplar, actualización o nuevo ejemplar
|DNI Exprés
|$26.000
|$52.000
|Entrega acelerada en domicilio dentro de 96 horas
|DNI en 24 horas hábiles
|$41.000
|$82.000
|Retiro en oficina habilitada al día hábil siguiente
|DNI al instante
|$57.000
|$114.000
|Emisión en el acto en sedes seleccionadas
DNI gratuito del Renaper: cómo funciona el nuevo Certificado de Gratuidad
Para evitar que el ajuste tarifario afecte el derecho a la identidad de los sectores vulnerables, el organismo implementó una vía formal de excepción administrativa:
- Respaldo de un profesional de Trabajo Social: mediante la Disposición 755/2026, el Renaper estableció que cuando el cruce automático de datos socioeconómicos con ANSES no reconozca de oficio la exención de pago, el ciudadano podrá presentar un Certificado de Gratuidad avalado por un trabajador social o profesional afín matriculado.
- Evaluación previa y fecha de entrada en vigencia: una vez ingresada la solicitud, el organismo evaluará la situación económica y familiar del peticionante antes de autorizar la emisión sin cargo; este procedimiento complementario comenzará a regir formalmente el 11 de diciembre 2026.
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