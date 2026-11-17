A partir del sábado 21 de noviembre 2026, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) aplicará un incremento del 100% en el valor de emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), medida oficializada mediante la Resolución 151/2026.

Con esta actualización, el trámite regular para obtener el DNI —que hasta este viernes 20 mantiene un costo de $10.000— pasará a costar $20.000 en todo el territorio nacional, alcanzando tanto a las renovaciones por extravío, robo o cambio de domicilio como a las actualizaciones obligatorias por edad, mientras que el organismo aprobó en paralelo un mecanismo excepcional de certificación social para garantizar el acceso gratuito a personas sin recursos en Río Negro, Neuquén y todo el país.

Nuevos precios del DNI en noviembre 2026: cuánto cuestan los trámites comunes y exprés en el Renaper

El nuevo esquema tarifario diferencia los valores según la urgencia de entrega y la condición del solicitante, manteniendo sin costo la primera identificación para bebés:

Trámite regular ($20.000) : aplica a nuevos ejemplares por robo, hurto, extravío o deterioro, rectificación de datos, cambio de domicilio, actualizaciones obligatorias de 5 a 8 años y de 14 años, y primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad.

: aplica a nuevos ejemplares por robo, hurto, extravío o deterioro, rectificación de datos, cambio de domicilio, actualizaciones obligatorias de 5 a 8 años y de 14 años, y primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad. Primer DNI para recién nacidos ($0) : la emisión inicial para bebés de hasta seis meses de edad continúa siendo totalmente gratuita.

: la emisión inicial para bebés de hasta seis meses de edad continúa siendo totalmente gratuita. Modalidades de entrega urgente : para quienes requieran acortar los plazos habituales de correo, el DNI exprés pasa a valer $52.000, el DNI en 24 horas hábiles asciende a $82.000 y el DNI al instante alcanza los $114.000 (sujeto a disponibilidad técnica en los centros habilitados).

: para quienes requieran acortar los plazos habituales de correo, el DNI exprés pasa a valer $52.000, el DNI en 24 horas hábiles asciende a $82.000 y el DNI al instante alcanza los $114.000 (sujeto a disponibilidad técnica en los centros habilitados). Trámites para ciudadanos extranjeros ($40.000): los residentes extranjeros abonarán el doble que el arancel regular nacional para gestionar las actualizaciones y ejemplares contemplados en la resolución.

DNI: ¿cuánto cuesta según el tipo de trámite, a partir de noviembre 2026?

Tipo de trámite de DNI (Renaper) Valor hasta el 20/11/2026 Nuevo costo desde el 21/11/2026 Alcance y condiciones principales Primer DNI recién nacido

(0 a 6 meses) Gratuito Gratuito ($0) Sin costo para inscripciones iniciales DNI regular y actualizaciones por edad $10.000 $20.000 Renovación, cambio de domicilio, 5-8 y 14 años DNI para ciudadanos extranjeros $20.000 $40.000 Primer ejemplar, actualización o nuevo ejemplar DNI Exprés $26.000 $52.000 Entrega acelerada en domicilio dentro de 96 horas DNI en 24 horas hábiles $41.000 $82.000 Retiro en oficina habilitada al día hábil siguiente DNI al instante $57.000 $114.000 Emisión en el acto en sedes seleccionadas

DNI gratuito del Renaper: cómo funciona el nuevo Certificado de Gratuidad

Para evitar que el ajuste tarifario afecte el derecho a la identidad de los sectores vulnerables, el organismo implementó una vía formal de excepción administrativa: