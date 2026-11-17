Bariloche tiene en agenda entre esta semana y los primeros días de diciembre tres eventos de nivel internacional, con dos carreras de trail como UTMB y El Cruce; y las 1000 Millas Sport, que serán una vidriera para mostrar los paisajes y los servicios turísticos de la ciudad.

Las tres competencias deportivas tienen el acompañamiento del Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) que observa en este tipo de actividades una importante «proyección internacional» para el destino.

“Para Bariloche es fundamental contar con competencias que convoquen gente de otros lugares del país y del mundo. No se trata solamente del evento deportivo, sino de todo el movimiento que genera en hoteles, gastronomía, comercios y servicios turísticos”, expresó el secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Eric Guzmán.

Un trail con 4000 corredores

La agenda de fin de año comienza este miércoles 18 con el inicio del Patagonia Bariloche by UTMB, una competencia integrada a la UTMB World Series que tiene como sede principal Mont Blanc y recorre trayectos por Francia, Italia y Suiza. Se extenderá hasta el domingo 22.

El UTMB tendrá su punto de partida y llegada en el Centro Cívico de Bariloche. Gentileza

La organización prevé la participación de más de 4.000 corredores provenientes de más de 50 países, que competirán en seis distancias: Tronador 130K, Frey 85K, Bella Vista 55K, Nahuel Huapi 33K, Cerro Lindo 22K y Otto 12K.

El año pasado se realizó la primera edición luego de gestiones realizadas por el municipio y el Emprotur para traer la competencia a la ciudad.

La directora ejecutiva del ente, Natacha Vázquez, valoró: “Bariloche tiene condiciones naturales extraordinarias para el turismo de aventura y de montaña. Formar parte de un circuito internacional como UTMB nos permite mostrar esos paisajes al mundo, con una difusión que se multiplica a través de las redes sociales y de los propios corredores, que comparten sus experiencias, fotos y videos con miles de personas”.

Joyas sobre ruedas otra vez en la cordillera

La agenda de eventos internacionales seguirá la próxima semana, del 25 al 29 de noviembre, con una nueva edición de las 1.000 Millas Sport, una carrera de regularidad de verdaderas joyas sobre ruedas que recorren los paisajes cordilleranos con base desde Bariloche y el mítico hotel Llao LLao, pero que también visitarán otros circuitos más allá del ejido municipal llegando a Villa La Angostura y Siete Lagos.

Las 1.000 Millas Sport regresan a Bariloche. Foto Archivo/Chino Leiva / Diario Río Negro

La carrera está organizada por el Club de Automóviles Sport y este año se celebrará su 37ª edición con vehículos deportivos históricos que recorrerán rutas de la región en distintas etapas de regularidad.

El atractivo de los automóviles convoca a cientos de personas cada año que se acercan a la larga simbólica en el Centro Cívico y también hay seguidores que buscan distintas locaciones para ver la competencia.



Guzmán remarcó que “las 1.000 Millas tienen una identidad muy especial. Combinan autos clásicos, historia y paisajes que son reconocidos en todo el mundo. Para Bariloche es importante seguir acompañando estos encuentros, que además permiten mostrar la ciudad desde una perspectiva diferente”, sostuvo.

En diciembre, un ultra trail para cerrar el año

El Cruce, del 5 al 11 de diciembre, concluirá el calendario internacional en Bariloche. Se trata de una carrera de montaña que tendrá como sede el cerro Catedral y varias etapas.

Según destacó el Emprotur, la competencia es una de las más convocantes del trail running de América, se desarrollará en distintas etapas por escenarios de montaña. Se esperan más de 6.000 corredores de 47 nacionalidades, a los que se sumarán acompañantes, equipos de trabajo y familiares.