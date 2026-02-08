Río Negro licitará el nuevo edificio propio del CET N°29 en Luis Beltrán

Así será el edificio propio del CET 29 en Luis Beltrán. Fuente: Gobierno de Río Negro.

Mañana se realizará la apertura de sobres para la construcción del edificio propio del CET 29 de Luis Beltrán. La obra valuada en $4.353 millones está destinada a fortalecer la educación técnica en la especialidad Producción Agropecuaria.

La edificación contempla la ejecución de casi 2000 metros cuadrados que incluirán aulas, talleres, laboratorio, SUM, espacios deportivos y sectores comunes pensados también para la comunidad.

Será financiada con aportes del Bono Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), creado a partir del acuerdo logrado entre el Gobierno Provincial y con las petroleras que operan en el oleoducto.

«Damos un paso clave para la educación técnica en el Valle Medio. Ese día abrimos los sobres para una obra muy esperada que va a fortalecer la formación en Producción Agropecuaria y mejorar de manera concreta las condiciones para enseñar y aprender», expresó el Gobernador Alberto Weretilneck mediante sus redes sociales.

Además, adelantó que en marzo se conocerá la empresa va a construir la obra. «Es un compromiso que teníamos con la educación del Valle Medio”, aseguró.

Las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio pueden consultar los pliegos y condiciones en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Luis Beltrán tendrá un nuevo espacio para el CET 29

Según detallaron en el parte oficial del gobierno, la estructura contará con siete aulas comunes, un aula taller, laboratorio de ciencias y un centro de recursos.

Además, dispondrá de una sala de preceptores, sala de profesores y un sector de gobierno que agrupará la dirección, vicedirección y secretaría, junto con los grupos sanitarios correspondientes para estudiantes, docentes y personas con movilidad reducida.

Uno de los aspectos novedosos del diseño es la incorporación de un Salón de Usos Múltiples (SUM) que funcionará de manera «articulada pero independiente». Incluirá comedor, una cocina con despensa y depósito y sanitarios.

También, el proyecto contempla la construcción de un playón deportivo y la instalación de aparatos de gimnasia para «fomentar la actividad física». Por otro lado, se ejecutarán patios de formación, áreas de reunión y esparcimiento, y trabajos de forestación e iluminación exterior para garantizar la «seguridad y habitabilidad» del predio.