Sortean vacantes para ingresar a 1° año de secundaria en los colegios de mayor demanda de Bariloche

El CET 2 de Bariloche es uno de los secundarios que sorteará las vacantes para primer año. Archivo

La Supervisión de Educación Secundaria Zona III de Bariloche informó el habitual sorteo de vacantes para ingresar a primer año del secundario en los colegios que tienen mayor demanda.

El sorteo no implica que los estudiantes se queden sin vacante escolar para su continuidad educativa, sino que se realiza un sorteo del espacio de acuerdo con la primera opción elegida cuando realizaron la inscripción, que cerró el 25 de septiembre pasado.

Este viernes 30 se realizarán los sorteos entre los aspirantes a los colegios CET 2 (exIndustrial); CET 25 (escuela de Hotelería); CET 28 (técnico de barrio El Frutillar); y las ESRN 99 (Brown y Rolando); 105 (con orientación en segundas lenguas, Beschtedt 865); 45 (orientación musical) y 97 (barrio 2 de Abril).

Los sorteos se realizarán en el hall central del Centro Administrativo Provincial en distintos horarios según las vacantes de cada colegio: 10 horas (CET 2); 10:45 (ESRN 99); 11:30 (ESRN 105); 12:15 (CET 25); 13 (CET 28); 13:45 (ESRN 45) y 14:15 (ESRN 97).