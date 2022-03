Río Negro: Unter confirmó el Congreso para el viernes 18, tras el llamado a paritarias

Poco dejó de la reunión del gobierno provincial con ATE, salvo la confirmación de las paritarias para el próximo martes 15. Existía expectativa en un reinicio -aún informalmente- de la negociación, pero no fue así ya que los funcionarios llegaron despreocupados por los tiempos y, por momento, la reunión pareció que naufragaba. Entonces, un llamado del ministro de Trabajo, Jorge Stopiello a la gobernadora Arabela Carreras permitió, por lo menos, la definición de la fecha de los encuentros paritarios.

La representación gubernamental, integrada por Stopiello y su par de Gobierno, Rodrigo Buteler, se fue con las demandas de ATE, planteada por Rodolfo Aguiar, centrada en la revisión de la pauta del 21% ofrecida para el primer semestre y, entre otras, el adicional para haberes inferiores.

La tensión se apoderó del encuentro cuando Stopiello evidenció que no tenía nada nuevo después que el ofrecimiento de la semana pasada ya había tenido el rechazo de ATE y de Unter con un paro de 48 horas.Aguiar, conjuntamente con el primero y la segundo de ATE rionegrino, Rodrigo Vicente y Leticia Lapalma, transmitía urgencia gremial, ratificada un rato antes en contactos con la secretaria general de Unter, Sandra Schieroni y su par de Sitrajur, Emiliano Sanhueza.

Stopiello insistía en “curar -inicialmente- las heridas” de las últimas jornadas conflictivas. “Si no hay ninguna definición, no nos vamos a acá”, le dijo Lapalma, alertando que ATE no tenía pensado irse de Trabajo solo con promesas y aunque, más no fuera, quería la fecha de las paritarias, es decir, las convocatorias para la Función Pública y para la Unter.

Entonces, Stopiello supo de la inquietud ajena y requirió un rato para poder hablar con la gobernadora, que estaba en Paraguay en un Foro de Nueva Estrategia para la Igualdad de Género. Ella lo atendió en Asunción y acordaron avanzar en las paritarias.

La segunda parte fue todavía más exaltada, pues no llegaba ninguna confirmación y Aguiar desató críticas al gobierno y a la flamante intermediación de Stopiello en el conflicto. Recién entonces el ministro laboral habló del encuentro del martes 15.

Luego, ATE confirmaría que sigue en “asamblea permanente” a la espera de definiciones.

Unter tendría la notificación de su paritaria para el 15 y formalizaría su llamado al Congreso para el viernes 18 en Huergo, destinado a evaluar alguna eventual nueva oferta o, de lo contrario, resolver su plan de lucha.