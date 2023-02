Rodríguez Larreta llegó a Bariloche y dejó un mensaje a la UCR de Río Negro

Horacio Rodríguez Larrerta estuvo en Bariloche en modo campaña pero no quiso definirse. Foto: Chino Leiva

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, realizó hoy una visita de campaña a Bariloche, donde despachó fuertes críticas al gobierno local por “la falta de planificación turística” y de obras de infraestructura y restó importancia al desgranamiento que sufrió su su alianza política en Río Negro, con la deserción de la UCR.

Advertido de que es también un tema de alta sensibilidad en la región, Larreta apuntó sobre las tomas de tierra. Las describió como acciones de “terrorismo” y acusó al gobierno nacional de “complicidad” con sus responsables.

Consultado sobre el anuncio formal de su eventual precandidatura a presidente, el dirigente de PRO esquivó el tema y aseguró que no es tiempo todavía y que la prioridad hoy es “preservar la unidad” de la coalición Juntos por el Cambio.

Se presentó hoy al mediodía en conferencia de prensa en un hotel céntrico acompañado del candidato a gobernador Aníbal Tortoriello, el legislador Juan Martín y el exfuncionario nacional afincado en esta ciudad Eugenio Burzaco.

Burzaco, Tortoriello, Rodríguez Larreta, Carolina De Miguel y Juan Martín, juntos, en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Dijo que la reconversión de la alianza a nivel provincial en “Cambia Rio Negro”, a partir de la salida de la UCR, está enmarcada en el “federalismo”, del que se declaró defensor. Evitó una crítica directa a la UCR pero le marcó la cancha al señalar su rechazo tajante a participar de cualquier alianza con el kirchnerismo.

“El armado en Río Negro lo definen los rionegrinos. Pero nosotros tenemos una posición muy clara en contra de La Cámpora -afirmó Larreta-. Hay un gobierno en la provincia que acompaña al gobierno nacional y la prueba está en la participación de La Cámpora y nada menos que del senador Doñate en esa alianza”, en objeción implícita al radicalismo orgánico, que participa del entendimiento.

Dijo que con la candidatura de Tortoriello se proponen representar a “los que están por el cambio”. Argumentó también que a nivel nacional, a pesar de las peleas internas y sus diferencias con Patricia Bullrich, la alianza opositora no corre riesgo. Aseguró que Juntos para el Cambio “está más unido que nunca en los temas principales, como son los de defensa de la institucionalidad. Por ejemplo el juicio político a la Corte Suprema, que no va a avanzar de ninguna manera”.

Negó que el contexto nacional sea hoy menos favorable para JxC que hace unos meses y vaticinó que en enero volverá a subir la inflación, “que se come los bolsillos de la gente, y mucho más de los que menos tienen”.

Duro con las tomas de tierras

En relación con las tomas de tierra, dijo que los avances de organizaciones mapuches y de otros grupos que atacan la propiedad deben ser enfrentados con mayor energía. Manifestó su “repudio” a la postura del gobierno nacional, a la que calificó como “cómplice” de las tomas, “que generan terror en el sur argentino”.

Refirió que en estos días se reunió con miembros de la familia Antriao en La Angostura, que “son de origen mapuche, pero también víctimas de las tomas” y criticó la pasividad ante lo ocurrido con la obra de la Circunvalación en esa localidad, que quedó paralizada “luego de una ocupación y de la quema de maquinarias viales”.

En relación con ese caso y también con el litigio de Lago Escondido, Larreta dijo que “existe el derecho constitucional a manifestarse, pero otra cosa es el apriete y el patoteo”.

Antes de abrir el espacio de preguntas, el dirigente porteño les contó a los periodistas que venía de visitar el barrio Vivero, donde mantuvo un encuentro con cinco presidentes de juntas vecinales, y se manifestó alarmado por las carencias de Bariloche. “Nos transmitieron temas como la falta de infraestructura, de agua, el colapso del tránsito -enumeró-, la falta de planificación, no hay un plan sistemático y serio para hacer crecer el turismo”.

Señaló que los dirigentes barriales le hablaron también de “la falta de trabajo y la gente que viene de otros lugares para hacer la temporada” y acentúa esa crisis. Larreta no se privó de subrayar -siempre como vocero de los vecinalistas- que “tienen una falta total de relación con el intendente, que no pone la cara y no se reúne”. Acto seguido, mencionó a la gestión de Tortoriello en Cipolletti y también la suya en capital federal como ejemplos de lo contrario.