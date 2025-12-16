Operativo nocturno en Neuquén capital para la recolección de residuos de gran porte

Varias palas cargadoras y una decena de camionetas se moverán esta noche por la zona céntrica de la ciudad para recolectar escombros y grandes residuos en el operativo nocturno de limpieza urbana.

Debido al movimiento comercial, administrativo y vehicular que tiene el microcentro de Neuquén capital, es el único procedimiento de limpieza “puerta a puerta” que se realiza durante la madrugada.



Las tareas se programaron entre las 22 de hoy y las 5 de mañana entre Salta y Colón, 12 de septiembre y el “pie barda” en cercanías al acceso norte, en el sector centro oeste de la ciudad.

Ayer, entre las 2 y 6 de la mañana, se instalaron contenedores de unos 20 metros cúbicos color blanco con el nombre de CLIBA (la concesionaria de residuos en la ciudad) para que se depositaran allí los restos de poda, escombros y durlock -en el caso de los comercios- que algunos de los frentistas desde el domingo comenzaron a dejar en la vereda.

Anoche se instalaron contenedores especiales para levantarlos esta madrugada (foto Matías Subat)

«Las cajuelas blancas son para que los vecinos con muchos escombros puedan tener una alternativa a la vereda», dijo el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert. El funcionario explicó que el año pasado se hizo el mismo procedimiento con buen éxito. Estimó que no será necesario más que una jornada de recolección de madrugada, debido a que fue notorio que los desechos de gran porte son menos que en los otros barrios, donde se junta mucho escombro, dijo.

Además de las bateas de 20 metros, se contará con los volcadores de 6 metros cúbicos y equipamiento pesado como palas y retroescavadoras, máquinas mini palas y unas 10 camionetas que recorrerán las calles del centro oeste para levantar los desechos de gran porte. Una dotación de 75 personas estarán involucrados en el proceso.

El cronograma «puerta a puerta» para levantar los residuos voluminosos continuará hasta el 23 de diciembre en sectores como Don Bosco 2 y 3, Valentina norte rural y Bardas Soleadas.

Toneladas de escombros, electrodomésticos viejos y restos de poda



Cronogama anual 2025 de recolección de residuos «puerta a puerta» termina el 23 de diciembre y se reanudará el 5 de enero de 2026.

«Neuquén cada vez estgá más grande y hay que recorrerlo todo» con los contenedores porque «así lo esperan los vecinos», dijo Haspert. Agregó que siempre se notifica una semana antes de llegar con las maquinarias, contenedores y camionetas, para que todo lo que sobra en los patios, estén en las veredas para llevar a los centros de transferencia.

El operativo nocturno se hace una vez al año en el barrio centro para ingresar con maquinaria pesada a extraer los residuos voluminosos (foto Matías Subat)

Hasta esta semana, de los 47 barrios se recolectó unas 20 mil toneladas de escombros, restos de poda y electrodomésticos como calefactores, calefones, cocinas y lavarropas viejos, además de lonas y viejos estantes y otros residuos que no se llevan los camiones recolectores de residuos domiciliarios.

«Es el equivalente a unas 9.800 camionetas juntas, una al lado de la otra, para que se tenga una dimensión», dijo Haspert.