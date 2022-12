Rolando Figueroa o Pablo Cervi: Juntos por el Cambio enfrenta su ruptura definitiva en Neuquén

Los partidos que, hasta hace poco, integraban Juntos por el Cambio en Neuquén deberán salir a buscar otro nombre para sus alianzas en el 2023, tras la ruptura que significó el alineamiento detrás de diferentes candidatos a gobernador. Solo la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI permanecieron detrás de la postulación de Pablo Cervi, a quien todo el espacio le había levantado la mano tras su buen desempeño en las legislativas del año pasado, mientras que el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino entendieron que hubo un «cambio de escenario» y optaron por apostar a la construcción de Rolando Figueroa. «Juntos por el Cambio desapareció», reconocen sus protagonistas.

Esta separación por dos implica, no sólo que el sello creado en 2019 y con identificación a nivel nacional no podrá ser utilizado por ninguno de los dos sectores el año que viene, sino que también quedará fuera de juego la alternativa Cambia Neuquén con la que fueron a los comicios nacionales del 2021.

Esa denominación había sido la opción que encontraron la UCR, el PRO y NCN frente a la salida de la CC ARI para impulsar en soledad la postulación de Carlos Eguía como diputado.

Tras un breve período de reconciliación que se inició con una foto de unidad publicada en diciembre del año pasado, hoy las cosas volvieron a cambiar. El empresario de medios volvió a dividir pero, esta vez, como referente del libertario Javier Milei y bajo el sello Cumplir. Y la CC ARI se quedó con los radicales, pero se fueron todos los demás.

Figueroa y el «cambio de escenario»

La diputada y referente del PRO, Leticia Esteves, reconoció que su partido fue uno «de los que más trabajó par impulsar la candidatura de Cervi como diputado nacional», pero advirtió que la salida de Rolando Figueroa del Movimiento Popular Neuquino «cambió el escenario y obligó a replantear las estrategias».

Si bien el espacio que conduce Marcelo Bermúdez ya había anticipado hacía semanas que trabajarían en lograr acuerdos con el exemepenista para las elecciones del 2023, fue una reciente foto de Esteves junto al equipo de Figueroa la que terminó de confirmar su «pase».

Leticia Esteves en el recinto junto a Carlos Coggiola, otro legislador que se fue con Figueroa. Foto: archivo Florencia Salto.

La legisladora la tomó con naturalidad. «Ya se daba por descontado que el partido iba a quedar de ese lado, más allá de las individualidades», afirmó.

Sobre posibles fugas como la de Jorge Taylor, quien insiste en un armado propio o bien acompañando el de Pablo Cervi, Esteves le restó importancia porque afirmó que es «un sector minoritario». Es más, evaluó que el dirigente «apareció como por arte de magia» este año porque «en 2019, cuando trabajamos para la reelección de Mauricio Macri, no había aparecido». «Para mí es un actor casi desconocido», aseguró.

La diputada aclaró que con Figueroa tendrán «acuerdos legislativos», no de gobierno, por lo que irán en una lista colectora acompañando su candidatura a gobernador. La herramienta electoral todavía está por verse, pero ratificó que no podrá ser «ni Juntos por el Cambio ni Cambia Neuquén». «En lo personal, creo que nos convendría ir juntos con NCN y no separados como listas espejo», evaluó.

La lista que llevará Figueroa con su propio sello ya se sabe que estará encabezada por la médica Luciana Ortiz Luna.

Cervi, «un candidato valioso»

El diputado radical César Gass, uno de los principales sostenes de Pablo Cervi como candidato a gobernador, confirmó que no bajarán su postulación ni la de Juan Peláez para intendente de la capital.

«Ya se ha sumado la CC ARI y estamos en tratativas con algunas otras fuerzas, siempre con el objetivo de ampliar la base de sustentación. Lo que no queremos es meternos en la interna del MPN. Tenemos candidatos muy valiosos y que fueron aceptados por la población con dos muy buenas elecciones: la de Pablo a nivel nacional y de Juan como concejal de la ciudad. No sabemos por qué habría que buscar una alternativa», analizó.

César Gass y Pablo Cervi, dos radicales que no se bajan de la pelea por la gobernación. Foto: archivo Florencia Salto.

Para Gass, la ruptura de Figueroa no implica una reconfiguración del escenario político de Neuquén, pues la analiza como una división del propio MPN.

Si bien confirmó que «Juntos por el Cambio desaparece» en la próxima elección, consideró que «su emblema en la provincia son Cervi y Peláez», por lo que el electorado de la alianza se mantendrá con ellos.

Una de las patas que se está intentando sumar por estos días es la de Encuentro Republicano Federal, el partido que conduce Juan Ríos en la provincia pero que tendría a Jorge Sobisch como su principal referente. La agrupación ya tiene dictamen fiscal favorable para obtener su personería política provisoria y solo resta la resolución de la jueza federal, Carolina Pandolfi.