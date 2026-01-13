Román reconfiguró su gabinete y confirmó tres cargos clave en el Ejecutivo de Allen

El intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), avanzó este martes con una serie de designaciones formales dentro del gabinete municipal, en una decisión que apunta a ordenar el funcionamiento del Ejecutivo y reforzar áreas sensibles de la gestión local.

Los nombramientos se dan luego de semanas marcadas por cambios internos, versiones cruzadas y un clima de creciente tensión con los trabajadores municipales, en un escenario que ya había quedado expuesto en debates previos dentro del Concejo Deliberante y en la relación con los gremios.

Según se informó oficialmente, María Dorotea Contreras fue designada como Jefa de Gabinete, un rol central en la coordinación política y administrativa del municipio. En tanto, José Luis Fratini asumió como Secretario de Servicios Públicos, mientras que Fernando Martín Campos quedó al frente de la Secretaría de Gobierno, manteniendo además el área de Tránsito bajo su órbita.

Desde el Ejecutivo señalaron que las designaciones forman parte de una definición política orientada a fortalecer la conducción, ordenar el esquema interno y reafirmar el rumbo de la gestión en un momento clave del año.

Paritarias en Allen: los gremios municipales piden un incremento del 50% y evalúan medidas de fuerza

Los gremios advierten medidas de fuerza si la decisión no es revertida. Foto: AN ALLEN.

En paralelo a la reorganización del gabinete, los gremios municipales volvieron a marcar una postura firme en la mesa salarial. Tras una asamblea conjunta, Soyem, ATE y UPCN acordaron llevar una propuesta unificada a la reunión paritaria realizada este martes.

La demanda central es un incremento salarial del 50%, a pagar en seis meses, además de la reincorporación de trabajadores despedidos y el cese de nuevas desvinculaciones.

Desde los sindicatos señalaron que el Ejecutivo municipal no presentó ninguna oferta salarial durante el encuentro, lo que tensó aún más la negociación.

“Mañana tendremos la respuesta u hoy a última hora y ahí definiremos cómo seguimos. En caso de una respuesta no favorable, seguramente tomaremos medidas de fuerza”, indicaron desde ATE Allen, tras la asamblea.

El escenario deja abierta la posibilidad de nuevas acciones gremiales, mientras el gobierno municipal intenta reordenar su estructura política.