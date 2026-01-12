Crisis en Allen: cambios en el gabinete de Román, tensión con los gremios y paritarias sin avances

La Municipalidad de Allen atraviesa semanas de fuerte inestabilidad política y sindical. A los cambios anunciados dentro del gabinete se sumó un nuevo capítulo de tensión con los trabajadores municipales, marcado por despidos, paritarias trabadas y duras críticas de los gremios al rumbo del ajuste impulsado por el Ejecutivo.

En las últimas horas, se confirmó una reconfiguración en áreas clave del gabinete del intendente, Marcelo Román (LLA). María Contreras, hasta ahora al frente de Servicios Públicos, fue anunciada como nueva jefa de Gabinete, mientras que José Fratini pasará a conducir esa área operativa.

En paralelo, Silvina Tronelli, quien se desempeñaba como jefa de Gabinete presentó su renuncia este lunes, según confirmaron fuentes oficiales del municipio a Diario RÍO NEGRO.

Además, se confirmó que, tras esa decisión, el actual jefe de Control de Tránsito, Martín Campos quedará al frente de la Secretaría de Gobierno, manteniendo además el área de Tránsito bajo su órbita.

Tensión en Allen: paritarias «sin números» y malestar gremial

Gremios municipales junto al intendente de Allen. Foto: AN ALLEN.

Mientras se suceden los movimientos internos, el conflicto con los trabajadores municipales sigue escalando. Desde ATE Allen señalaron que las paritarias se encuentran sin avances. «Desde el Ejecutivo nos dicen que no hay números disponibles para un aumento salarial y que la única opción es reducir gastos», indicaron desde el gremio.

Según detallaron, la propuesta oficial fue convocar a una asamblea de trabajadores para escuchar alternativas, aunque sin plantear mejoras salariales concretas. «La lógica que plantean es el ajuste permanente», resumieron.

Otro de los ejes más sensibles del conflicto son los despidos. Desde ATE recordaron que el intendente dio marcha atrás a fines del año pasado con la desvinculación de 29 trabajadores, pero advirtieron que la situación volvió a agravarse en los últimos días. «El viernes despidieron gente contratada de esta misma gestión», afirmaron. Según confirmaron desde el sindicato son seis los trabajadores confirmados hasta el momento.

También remarcaron que el reclamo central es que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores. «Pedimos que se reduzca la planta política y no a quienes sostienen el funcionamiento del municipio. Sin embargo, el Ejecutivo prefirió mantener su estructura política, bajando designaciones a contratos y avanzando con despidos», cuestionaron.

En la misma línea se expresó el Soyem. Desde ese gremio aseguraron que el intendente no participó de las instancias de diálogo y que las respuestas quedaron en manos de asesoras legales. «Nos dicen que no hay plata, pero despidieron a otros obreros y al mismo tiempo tomaron más funcionarios», denunciaron.

Además, indicaron que este martes tendrán asamblea y evaluarán qué medidas van a seguir, «dejo compañeros sin trabajo y algunos funcionarios los paso a contrato con el mismo sueldo», indicaron.