Nuevas renuncias sacuden el gabinete de Marcelo Román en plena crisis institucional en Allen

La crisis institucional en Allen sumó en las últimas horas nuevas renuncias dentro del gabinete del intendente Marcelo Román (LLA), en un escenario marcado por reconfiguraciones internas, despidos y paritarias sin acuerdo.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, Ezequiel Samuel presentó su renuncia como director de Deportes, dejando sin conducción esa área municipal. Desde el entorno del Ejecutivo indicaron que el área atraviesa una «reorganización».

En paralelo, también habría presentado la renuncia Matías Sanhueza, director del Instituto Municipal de Urbanismo y Vivienda (Imuvi), quien asumió el año pasado en un recambio de gabinete.

Según se pudo conocer desde la órbita del Ejecutivo, se esperan nuevas renuncias en los próximos días.

Estos movimientos se inscriben en la reconfiguración del gabinete anunciada el 12 de enero. María Contreras, quien estaba a cargo del área de Servicios Públicos, asumió como jefa de Gabinete tras la renuncia de Silvina Tronelli, que ocupaba ese cargo hasta entonces. En reemplazo de Contreras, el Ejecutivo designó a José Fratini al frente de Servicios Públicos.

En ese mismo esquema de cambios internos, Martín Campos quedó al frente de la Secretaría de Gobierno, manteniendo además bajo su órbita el área de Tránsito.

Tras las designaciones, desde el Ejecutivo señalaron que las designaciones forman parte de una definición política orientada a fortalecer la conducción, ordenar el esquema interno y reafirmar el rumbo de la gestión en un momento clave del año.

Las renuncias de los funcionarios se dan en un contexto de tensión entre la gestión del intendente y los gremios municipales tras una nueva instancia paritaria sin avances concretos. El lunes pasado los sindicatos confirmaron una medida de fuerza por tiempo indefinido desde el lunes, con retención de servicios, al considerar que no hubo respuestas salariales ni señales de cambio en la postura oficial.