Kiki Ramos rechazó a la Selección Argentina y representará a Haití en el Mundial Sub-17

Stephen Ramos es un futbolista nacido en Haití, nacionalizado argentino, que se desempeña en las divisiones inferiores de Vélez y ya tuvo participación en la Selección Argentina Sub-17. Sin embargo, a pocos días del Mundial de la categoría, decidió representar a Haití y no a la Albiceleste en la Copa del Mundo.

La noticia fue confirmada por la Federación Haitiana de Fútbol a través de sus redes sociales. “Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17 en Brasil”, informó el organismo.

Además, le dio la bienvenida al futbolista: “La FFH le desea la bienvenida a la familia Grenadye. Gracias a su agente y al Vélez Sarsfield por la colaboración. ¡Kiki, estás en casa!”.

Aunque ya disputó algunos amistosos con la camiseta argentina, Ramos optó por representar al país donde nació en el Mundial Sub-17, que se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Haití integrará el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay.

De todas maneras, al tratarse de un torneo juvenil, su participación no lo dejará definitivamente ligado a la selección haitiana. Para quedar blindado deberá disputar al menos tres partidos con la selección mayor en competiciones oficiales organizadas por la FIFA o confederaciones continentales.

Quién es Kiki Ramos, la joya de Vélez que eligió Haití por sobre Argentina

Desde hace tiempo, Stephen Ramos aparece como uno de los proyectos más interesantes de las divisiones inferiores de Vélez. Su historia tiene un recorrido particular: nació en Puerto Príncipe, Haití, y llegó muy pequeño a la Argentina, donde fue adoptado por una familia. Con el paso de los años, desarrolló una fuerte identidad argentina, algo que también se refleja en su forma de hablar.

Su vínculo con el fútbol comenzó a los seis años. Un vecino, sorprendido por sus condiciones en los partidos informales del barrio, lo alentó a probarse en Vélez. Así comenzó su recorrido en las Inferiores del Fortín.

El apodo Kiki nació durante su infancia, porque solía repetir esa palabra. Con el tiempo, también se vinculó con Kylian Mbappé, aunque por sus características de juego suele ser comparado con Vinicius.

Su capacidad ofensiva, velocidad, potencia y habilidad individual lo convirtieron en una de las grandes promesas de la cantera velezana. Su crecimiento tuvo un reconocimiento importante cuando firmó su primer contrato profesional con el club.

En el plano internacional, Ramos había formado parte de los microciclos de la Selección Argentina Sub-17 que conduce Diego Placente. Sin embargo, no estuvo presente en las últimas convocatorias y finalmente tomó la decisión de representar a Haití en la cita mundialista.

La Albiceleste, por su parte, integrará el Grupo C del Mundial y tendrá como rivales a Australia, Mozambique y Dinamarca.

Con información de TyC Sports