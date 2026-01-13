Santilli suspendió su visita a Chubut y la interna Milei-Villarruel se metió en los incendios

Las visitas de los ministros Diego Santilli y Alejandra Monteoliva quedaron truncas: no visitarán Chubut como se había anunciado en la semana. Las versiones indican que ambos funcionarios estarán en zonas afectadas por los incendios pero de otras provincias patagónicas. La cancelación de la llegada de los ministros de Interior y de Seguridad fueron confirmadas a diario RÍO NEGRO a última hora de este martes por fuentes del gobierno provincial.

En tanto y sin hacer mucho ruido durante su breve estadía, pero haciendo estallar otro capítulo de la interna que mantiene con el presidente Javier Milei y su círculo rojo, la vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo en la zona de los incendios que siguen abriendo heridas en la cordillera de Chubut. No estuvo con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, pero sí con el intendente del Parque Nacional Los Alerces Danilo Hernández Otaño.

Llegó por tierra junto a su custodia. Y de acuerdo a la información que circuló con insistencia quiso recorrer la zona afectada en helicóptero, pero desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE) se lo negaron. La AFE depende del ministerio de Seguridad que hoy conduce Alejandra Monteaoliva, la funcionaria de más confianza de la senadora Patricia Bullrich.

Enseguida y por sus redes, Villarruel mandó mensajes. “Todos los años se repite la misma tragedia. El gobierno nacional debe coordinar mejor con las provincias el combate contra el fuego”. No hizo falta más. Enseguida y a través del jefe de Gabinete Manuel Adorni salieron a responderle con mensajes en clave. Entre ellos se entienden. O no tanto.

Mientras dos focos se reactivaron en forma inesperada y la espera de una lluvia se convirtió en la plegaria de autoridades y pobladores, este miércoles Torres tenía previsto recibir a los ministros nacionales, pero por motivos que no fueron explicados las visitas se suspendieron.

Se especulaba con que Santilli buscaría un momento para poder saldar el tema que quedó trunco en su primera visita: convencer a Torres del apoyo en el Congreso Nacional para la sanción de dos leyes clave para el gobierno de Milei: la Modernización Laboral y la Reforma Tributaria. Quedará para otra oportunidad.

Torres está preocupado por el desastre que están provocando las llamas y empecinado en encontrar a los responsables de provocarlas. Y además respondió con dureza versiones mediáticas sobre las tierras y los supuestos responsables de provocar el fuego. Como publicó diario RÍO NEGRO, dijo que “en Chubut no vamos a permitir que se venda ni una sola hectárea de bosque nativo”. Y a través de sus redes expresó que “a la estupidez se la combate con la verdad. Y en Chubut las leyes se respetan”.

En tanto, la investigación judicial para establecer de qué manera se inició el fuego continúa. El fiscal Díaz Mayer descartó la participación de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y adelantó que se podría tratar de un conflicto entre un lonco (jefe espiritual de una comunidad mapuche) y una mujer de Buenos Aires por la supuesta usurpación de sus tierras. Hubo allanamientos, 5 celulares secuestrados y dos testigos de identidad reservada con testimonios coincidentes.

No será una tarea fácil la de la justicia. Basta con recordar lo ocurrido el 10 de febrero de 2025 cuando un incendio destruyó la Estancia Amancay y sus alrededores en la pintoresca localidad de Trevelin, cercana a Esquel. Se detuvo a una mujer a quien se le comprobaron viajes a Chile, contactos con la RAM, se realizaron allanamientos y se encontraron bidones con material acelerante, vainas servidas y fragmentos de plomo.

La mujer estuvo detenida dos meses con prisión preventiva. Este medio consultó a fuentes de la fiscalía para saber si hubo alguna resolución. “Todavía no, pero la investigación sigue”, fue la respuesta. El mes que viene se cumplirá un año.