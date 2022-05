Rucci se quejó de la «invasión» de los partidos nacionales en Neuquén

El secretario general de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci y uno de los principales nombres que se barajan para competir en la interna del Movimiento Popular Neuquino (MPN) con la Lista Azul y Blanca, se quejó de la “invasión de los partidos nacionales” en la provincia y cuestionó que solo lo hacen por un interés exclusivo por Vaca Muerta.

“Muchas visitas estamos teniendo en nuestra provincia, que no están preocupados por los neuquinos sino para adueñarse de un potencial tan grande como es vaca Muerta. Nuestra provincia está siendo invadida y los referentes que hoy están gobernando no están a la altura de las circunstancias porque no hacen nada para parar esta invasión”, criticó Rucci sobre las recientes visitas de referentes nacionales de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. En clara referencia a Maria Eugenia Vidal y del presidente Alberto Fernández.

“Nunca estuvieron tan interesados en un distrito que tiene tan pocos habitantes. Cualquier barrio de Capital Federal tiene mucho más electores que nosotros. No es por eso que están viniendo a Neuquén, es claro y evidente. El que no se da cuenta de esto está mirando la telenovela. No están viniendo por los votos, sino por vaca Muerta”, cuestionó el referente petrolero en declaraciones a Radio Nacional de Neuquén.

Por otro lado, también habló sobre el acto Azul que tuvo lugar en Villa El Chocón y que confirmó al vicegobernador Marcos Koopmann como precandidato de la línea oficialista.

“Está perfecto. que hagan lo que tienen que hacer. Poner en marcha el partido. Nosotros entendemos que somos una alternativa que la gente quiere y que toda la movilización que ha ido no es real, porque muchos van porque los obligan. A mi me interesa tener más la gente por convicción y no mostrar algo que no es”, sostuvo Rucci.

Manifestó que “dentro de la línea azul hay mucho descontento” y señaló que sus nombres “son todos puestos a dedo y eso es lo que están cansado la gente del Movimiento Popular Neuquino”.

Al ser consultado si será el precandidato de la Azul y Blanca, dijo que se tomará el tiempo que sea prudencial. “Primero estamos trabajando con un proyecto, para llegar primero con eso que con un candidato “, marcó en la entrevista radial y enfatizó que los nombres «de la línea política tienen que salir del consenso”.

Entre los cambios que requiere el rumbo de la provincia, mencionó la distribución de la coparticipación “porque no es federal”, una política provincial de hidrocarburos, y poner gente “idónea en los ministerios”.