Se aprobó el cobro del uso del agua a las represas del Limay y Neuquén

La Legislatura de Neuquén aprobó en general el proyecto de ley que establece el cobro de un canon por el uso y aprovechamiento del agua para la generación de energía eléctrica. La iniciativa busca saldar una antigua disputa sobre los recursos naturales de la provincia, destinando los fondos recaudados a proyectar y construir nuevas generadoras.

La diputada Cielubi Obreque (MPN) calificó la medida como “un acto de justicia y además de reparación”. Obreque explicó que el 70% de los ingresos se destinarán a la construcción de nuevas represas, parques solares y eólicos, y a mejorar el transporte eléctrico, con el objetivo de reducir las tarifas para los neuquinos.

“El transporte no se va a cobrar, la demanda es lo que los neuquinos necesitan”, afirmó. El 22% de los fondos se destinará a los municipios que reciben coparticipación, y el 8% a los no comprendidos, para financiar nuevos loteos con servicio y reurbanizar asentamientos.

El diputado Claudio Domínguez (MPN) detalló que el canon se cobrará por cada vez que el agua pase por una represa, resaltando que “el agua, por Constitución Nacional, es un recurso de la provincia, no está en discusión”.

Domínguez explicó que la Secretaría de Recursos Hídricos establecerá el monto del canon. “Por ejemplo, si se estableciera 1.20 dólares por cada mil litros de agua, se recaudarían 47 millones de dólares por año”, añadió. Además, el 70% de lo recaudado se destinará a la construcción de centrales de producción y el 30% a los municipios.

El diputado Damián Canuto (Pro) mencionó que “puede ser materia de discusión o controversia el parámetro para determinar el canon, como el uso del metro cúbico frente al hectómetro cúbico”. Sin embargo, destacó el legítimo derecho de la provincia a regular estos recursos.

César Gass (Juntos por el Cambio) recordó que “la privatización de los 90 se hizo mal porque se separaron las unidades de negocio”. Abogó por una mayor participación de Neuquén en la negociación con Río Negro sobre la propiedad de las represas, reafirmando que “Neuquén tiene que ser parte de la negociación con Río Negro en la discusión por la propiedad de las represas”.

Gabriel Álamo (MPN) elogió el trabajo del bloque del MPN y consideró positivo que parte de los recursos del canon se distribuyan a los municipios.

Andrés Blanco (Frente de Izquierda) pidió establecer un piso en el canon, asegurando que sea suficiente para financiar obras de generación de energía y criticó la falta de participación de organizaciones socioambientales en el proyecto. Finalmente, la votación registró 28 votos positivos y dos negativos. La ley pasará al próximo orden del día para su tratamiento en particular.