Senado: el Gobierno impulsa la ley Hojarasca y posterga el debate por Ficha Limpia

El oficialismo en el Senado avanzará esta semana con el tratamiento de la ley Hojarasca, uno de los proyectos impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Al mismo tiempo, mantiene congelada la discusión de la reforma política, un escenario que impide abrir el debate sobre Ficha Limpia.

Según publicó Infobae, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General fueron convocadas para debatir el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados y que propone eliminar decenas de normas consideradas obsoletas por el Gobierno.

Ley Hojarasca y Ficha Limpia: la agenda del Senado

La iniciativa fue aprobada en mayo en la Cámara baja con 139 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones. Ahora comenzará su recorrido en el Senado bajo la conducción de las comisiones presididas por Agustín Coto y Nadia Márquez.

La ley Hojarasca plantea la eliminación de 58 normas, modificaciones sobre otras ocho y la derogación de dos decretos. El Gobierno sostiene que se trata de legislación que perdió vigencia práctica o que genera trabas administrativas.

Entre los textos alcanzados aparecen regulaciones vinculadas a la microfilmación, los mochileros y distintas disposiciones relacionadas con organismos que ya no funcionan o carecen de actividad efectiva.

El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, defendió la iniciativa durante el debate en Diputados. Allí afirmó que el objetivo es “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la actualización del marco legal.

Federico Sturzenegger busca sumar otra iniciativa al recinto

El oficialismo también intenta avanzar con otro proyecto promovido por Sturzenegger vinculado a la propiedad privada. La propuesta podría llegar al recinto esta misma semana si prosperan las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista.

Sin embargo, el texto sufrió modificaciones durante su paso por comisiones. Legisladores aliados reclamaron cambios y obligaron al oficialismo a realizar concesiones para alcanzar un dictamen favorable.

La versión aprobada en Diputados ya había incorporado alteraciones respecto del proyecto original enviado por la Casa Rosada. Entre ellas, quedaron excluidas normas vinculadas a créditos para cooperativas otorgados por el Banco Nación.

También se mantuvieron disposiciones relacionadas con la libre circulación de legisladores y el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación, luego de los planteos realizados por distintos bloques.

Victoria Villarruel define una semana atravesada por negociaciones

La atención política estará puesta además en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por Victoria Villarruel para este miércoles. Allí se definirá si finalmente el Senado sesiona el jueves.

En paralelo, distintos bloques mantienen conversaciones sobre otros temas sensibles de la agenda parlamentaria. Entre ellos aparece la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos impulsados por sectores opositores por el escándalo con su patrimonio.

El oficialismo llega a esa instancia con un escenario menos controlado que meses atrás. En las últimas votaciones internas aparecieron diferencias dentro de su propio espacio, especialmente durante el tratamiento de un pliego judicial.