Capozzi se alineó a Bullrich: “Voto a Milei, la otra opción es cortarse la cabeza”

El diputado nacional electo por Río Negro Sergio Capozzi se alineó al acuerdo anunciado por la excandidata ala presidencia de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y anunció que votará a Javier Milei en la balotaje del 19 de noviembre.

El dirigente del PRO dijo que mantuvo una reunión con dirigentes en Buenos Aires y entendió los fundamentos de Bullrich para avanzar hacia un respaldo al candidato de la Libertad Avanza. “Las cosas que se dijeron y las acusaciones me afectaron mucho, me cuesta perdonar y olvidar, pero si Patricia, que fue la más agraviada, aceptó las disculpas, dijo que no podía poner el agravio persona por encima de la república, lo entiendo”, afirmó a Diario RÍO NEGRO.

“Si Milei me garantiza que va a haber educación gratuita y de calidad; salud gratuita y de calidad; justicia independiente y respeto a las instituciones, esos son mis límites. Si me garantiza eso yo voto a Milei”, señaló el dirigente quien indicó que esos preceptos son los que Bullrich y Mauricio Macri pusieron sobre la mesa en el diálogo y acuerdo con el libertario.

Consultado si hacía un llamado a los rionegrinos a votar al libertario, Capozzi fue cauto: “Tiene que ser una elección de cada uno, personalmente voto a Milei, la otra opción es corarse la cabeza”, afirmó y dijo que en campaña y ahora reitera su distancia con el “populismo de izquierda que nos tiene sumido en el hambre, la desocupación, la violencia y el narcotráfico”.

Para el barilochense, que espera la ratificación de su ingreso al Congreso tras el escrutinio definitivo que se realiza en Viedma, “hay que analizar el voto de acá a 4, 8 y 10 años. Con Massa tenemos 20 años más de kirchnerismo porque lo que no pudo hacer Cristina por la muerte de Néstor Kirchner, que era la alternancia, lo hará ahora Massa y después tendremos 4 años de Malena Galmarini y así”, señaló al referirse a un futuro con mayor protagonismo político de la esposa del ministro de Economía.

Respecto a las propuestas de Milei, Capozzi se diferenció en las críticas al Conicet y valoró la institución y sus desarrollos, como los vinculados a las vacunas o las semillas resistentes a la sequía, también dijo no acordar con el voucher para educación.

“A la sociedad argentina la dominó el miedo, estamos mal, horrible, pero hay miedo a los que vienen. Para ellos fue muy hábil el aviso mentiroso sobre los subsidios en el transporte, eso pegó muy fuerte y era una mentira no puede haber un boleto a 1.000 pesos. Por eso la única opción es más de esto o Milei”, indicó y remarcó que el “voto en blanco beneficia a Massa”.

En el ámbito provincial, Capozzi volvió a poner el foco en las diferencias internas dentro del PRO y cuestionó que el diputado y presidente del partido, Aníbal Tortoriello, “haya anunciado que gesta un nuevo movimiento con María Emilia Soria, ahí no va a estar el PRO”, afirmó y deslizó que en 4 meses hay elecciones partidarias y el cipoleño podría quedar afuera de la fuerza.

También indicó que en la provincia la UCR orgánica ya había tomado un camino diferente al PRO, por eso la alianza Juntos por el Cambio no se formó para las elecciones provinciales en las que el radicalismo acompañó a Alberto Weretilneck. “Esos radicales verdes son los que votan a Massa”, apuntó.