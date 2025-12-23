Cinco Saltos fijó el cobro del estacionamiento en el lago Pellegrini para el verano

El debate por el estacionamiento en el lago Pellegrini volvió al centro de la escena en Cinco Saltos. En una sesión con votos divididos, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que habilita el cobro del estacionamiento vehicular en la Península Ruca Có durante la temporada de verano 2025/2026, una medida que busca ordenar la actividad en los meses de mayor concurrencia y que retoma una discusión sensible para la comunidad.

La norma establece un valor de $3.000 por vehículo y por día (24 horas) para estacionar en los predios habilitados. El cobro se aplicará viernes, sábados y domingos, en el horario de 8 a 21, y estará vigente únicamente durante la temporada de verano.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es contar con recursos para afrontar los costos que genera la actividad en el lago durante los meses de mayor concurrencia. En ese período se afecta personal municipal de áreas como Tránsito, Turismo, Cultura, Deportes, Obras Públicas y Desarrollo Social.

El incremento de visitantes y propuestas recreativas en el sector demanda servicios, controles y mantenimiento que, según plantea la ordenanza, deben ser financiados con ingresos específicos. Por eso, lo recaudado por el estacionamiento será destinado a solventar esos gastos operativos.

En cuanto a la modalidad de pago, el texto aprobado prevé sistemas digitales mediante QR o posnet, además de la posibilidad de abonar en efectivo. En todos los casos, el comprobante será la constancia válida del pago y deberá incluir datos del vehículo y del contribuyente.

Por último, el texto aclara que no se avanzó por ahora en un cobro de ingreso al lago, sino exclusivamente en el estacionamiento vehicular, una diferenciación que fue subrayada durante el tratamiento legislativo.

El fallo del STJ que condicionó el cobro en el Lago Pellegrini

El cobro del estacionamiento en el lago Pellegrini no es un tema nuevo en Cinco Saltos. A fines de 2024, el intendente Enrique Rossi había autorizado mediante resolución el cobro de un “aporte voluntario” para estacionar en la Península Ruca Có, una decisión que fue rechazada por el Concejo Deliberante.

Ese conflicto derivó en una presentación judicial por parte de los concejales, que plantearon un conflicto de poderes ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. El máximo órgano judicial provincial les dio la razón y anuló la resolución del Ejecutivo, al considerar que el intendente había invadido facultades propias del Poder Legislativo local.

El STJ sostuvo que la fijación de tasas, contribuciones o cobros vinculados al uso del espacio público es competencia exclusiva del Concejo Deliberante, aun en contextos de emergencia económica, y declaró nulo el “aporte voluntario” por haber sido dictado sin ordenanza previa.

En ese fallo, el tribunal remarcó que la emergencia no habilita al Ejecutivo a apropiarse de atribuciones no delegadas y que debe respetarse la división de poderes establecida en la Carta Orgánica Municipal. La resolución fue considerada un acto dictado en exceso de competencia.