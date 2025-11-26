Semana clave para Lorena Villaverde: el viernes se define si asume en el Senado

Lorena Villaverde fue electa senadora nacional por la minoría en las elecciones de octubre. Archivo

El viernes se define el futuro de Lorena Villaverde. El conteo de votos del oficialismo auguran una buena noticia para la rionegrina, que fue objetada para asumir en la Cámara de Senadores y tiene un dictamen mayoritario de rechazo a su pliego, promovido por Fuerza Patria.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado la semana pasada la oposición cosechó mayoría para emitir un dictamen para rechazar la asunción de Villaverde, pero en los pasillos del Congreso admiten que se dificultará esa mayoría en la sesión del próximo viernes a las 11 en la que jurarán los senadores elegidos en octubre, que por Río Negro además de la libertaria serán Martín Soria y Ana Marks de Fuerza Patria.

El reglamento interno del Senado indica que los senadores electos forman el quorum de esa sesión y pueden votar la validez de los títulos de sus pares. La única que no puede votar es Villaverde.

La acusación y la defensa de Villaverde

La acusación contra Villaverde es una presunta vinculación con el narcotráfico a partir de una detención que tuvo en 2002 en Estados Unidos con posesión de dos kilos de cocaína y la apuntan por un vínculo personal con Claudio Ciccarelli, primo del empresario viedmense Federico “Fred” Machado, que fue extraditado a Estados Unidos semanas atrás para ser juzgado por una causa de narcotráfico y lavado de dinero.

Las presentaciones impugnando la asunción de Villaverde surgieron del Partido Justicialista de Río Negro y de dos particulares.

Tras la ventilación de las impugnaciones y las opiniones de los senadores, Villaverde eligió la red social X para comentar, expresarse y agradecer apoyos. Allí exhibió un certificado de antecedentes penales emitido por el ministerio de Justicia de Argentina y una resolución de Estados Unidos, firmada por el fiscal federal, en la que se solicita archivar la causa.

1/ 2 Certificado de antecedentes penales emitidos por el ministerio de Justicia de la Nación. 2/ 2 Resolución de fiscal generald e Estados Unidos que solicita archivo de causa contra Lorena Villaverde.

“Tres causas inventadas, tres absoluciones firmes. La única verdad es la realidad: fui elegida por el pueblo y la Justicia ya habló. Quienes intentan proscribirme no pelean contra mí, pelean contra la voluntad soberana de los rionegrinos que eligieron el cambio que lidera nuestro presidente Javier Milei”, se defendió la diputada.

Su suerte está echada, el viernes se resolverá si ocupará una banca en el Senado por los próximos años.