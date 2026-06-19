Tercer mandato para Marcelo Alonso al frente del Centro Regional Universitario Bariloche

El decano del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue asumió hoy formalmente su tercer mandato al frente de la institución académica, acompañado por Mónica Palacio como vicedecana.

Alonso es profesor e investigador en el área de acuicultura, una de las carreras que se dictan en la sede universitaria de Bariloche, y consolidó su liderazgo al frente de la casa de altos estudios regional luego de transitar el proceso electoral en el que la fórmula fue lista única.

En el 2018 Alonso compitió por primera vez en las elecciones de la UNCo; en 2022 volvió a presentarse para un nuevo período y no tuvo rivales; y lo mismo ocurrió en mayo de este año.

Según informó el CRUB, en el acto realizado este viernes, la vicedecana saliente Carolina Biscayart tomó juramento al decano Marcelo Alonso y posteriormente éste tomó juramento a la vicedecana.

“Este no es un acto más en nuestras vidas, es un acto que nos recuerda aquellas cosas por las que tenemos que dar gracias: el despertar cada día con una nueva oportunidad de actuar y relacionarnos, la compañía, el apoyo y el trabajo conjunto, los desafíos que nos movilizan a ser conscientes, comprometidos, analíticos y creativos”, expresó Alonso. Además, agregó: “Sepan que honraremos la confianza que nos han tenido con nuestra labor y dedicación cotidiana; es en el día a día donde se logran los proyectos que nos hemos trazado”.

Alonso afirmó también: “Queremos seguir siendo una gestión que siempre abra las puertas de la Universidad a la sociedad, a quien y por quien debemos asumir críticamente nuestros aciertos y errores para potenciar los primeros y corregir los segundos”.

Por su parte, Palacio señaló: “Debemos y queremos agradecer el acompañamiento recibido a lo largo de los años y, en especial, en esta elección, en la que una vez más han depositado en nuestro grupo la confianza para asumir la tarea de conducción del Centro Regional Universitario Bariloche, nuestro querido CRUB de la Universidad Nacional del Comahue”. Y agregó: “Tenemos cuatro años por delante para seguir construyendo el Centro Regional que queremos, aún en un contexto hostil para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la extensión, la vinculación y la formación académica en las universidades públicas”.