Tiene 105 años, vio todos los Mundiales y sueña con conocer a Messi: “Lo admiro porque es un buen hombre”

Yolanda nació en 1920 y encontró en Lionel Messi una razón inesperada para enamorarse del fútbol. (Foto: Mediodía Noticias)

Mientras millones de argentinos esperan con ansiedad cada presentación de la Selección, Yolanda vive el fútbol de una manera muy especial. Con 105 años, asegura haber sido testigo de todos los Mundiales de la historia y, aunque reconoce que durante gran parte de su vida no fue una apasionada por este deporte, todo cambió cuando apareció Lionel Messi.

Nacida en 1920, cuando todavía faltaba una década para la primera Copa del Mundo, vio pasar generaciones, avances tecnológicos y acontecimientos que marcaron al mundo. Sin embargo, hoy una de las cosas que más disfruta es sentarse frente al televisor para ver jugar al capitán argentino, Lionel Messi.

"Vieja"



Por el video de YOLANDA, una mujer de 104 AÑOS que vivió todos los mundiales y tiene el sueño de conocer a Lionel"



"TE QUIERO MIRAR DE FRENTE, QUE NO VA A PODER SER, PERO BUENO. QUIERO VERTE ANTES DE MORIR, TE AMO”.

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“Desde que lo conozco a Messi no me perdí ninguna”, cuenta con una sonrisa que refleja el entusiasmo de una verdadera fanática. Cuando le preguntan por los Mundiales, asegura haberlos visto todos, aunque admite que durante muchos años no les prestó demasiada atención.

“Yo miraba a Messi nada más”, dice entre risas. Para ella, el fútbol tiene un protagonista indiscutido. “Donde está Messi, estoy yo”, resume.

De Yolanda a Messi: una admiración que va más allá del fútbol

Lo que más valora de Messi no son sus récords ni los títulos obtenidos con la Selección argentina. Según explica, su admiración está vinculada a aspectos más personales.

“Lo admiro porque es un buen hombre, un buen padre”, afirma.

Esa imagen cercana y familiar del astro rosarino fue la que terminó conquistando a Yolanda, que sigue cada uno de sus partidos con la misma emoción que cualquier hincha.

Durante la consagración de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, los festejos también tuvieron un lugar especial en su vida.

“Salimos todos a la calle”, recuerda sobre aquella jornada histórica que compartió junto a familiares y vecinos.

El sueño de conocer al capitán de la Selección Argentina

Como cualquier admiradora, Yolanda guarda un deseo que todavía espera cumplir: conocer personalmente a Messi.

“Sí, lo quiero conocer”, responde sin dudar.

Incluso imagina que para lograrlo podría viajar hasta donde el futbolista desarrolla actualmente su carrera, aunque reconoce que un simple saludo ya sería suficiente para hacerla feliz.

El secreto de una vida larga

Más allá de su pasión futbolera, Yolanda sorprende por su energía y vitalidad. A sus 105 años continúa realizando actividades cotidianas, cuida sus plantas y disfruta de tareas que muchas personas mucho más jóvenes consideran agotadoras.

“Lo que puedo, lo hago”, asegura.

También dedica tiempo a pintar y a mantener sus macetas, algunas de las cuales recibió como regalo cuando cumplió 100 años.

En cuanto a la alimentación, está lejos de seguir dietas estrictas. Cuenta que disfruta del asado, los guisos, los fideos, las tortillas y el pastel de papa. Entre sus debilidades aparecen las papas fritas y una bebida que consume ocasionalmente desde hace años.

“Me encanta el whisky”, confiesa.

Cuando le preguntan cuál es la fórmula para alcanzar los 105 años con semejante energía, Yolanda no habla de secretos ni recetas milagrosas.

Su respuesta es tan sencilla como contundente: “Hay que vivir con ganas”.