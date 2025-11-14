Un hospital veterinario para Cinco Saltos: la iniciativa que se debate en el Concejo Deliberante

El proyecto de ordenanza para crear un hospital veterinario municipal en Cinco Saltos volvió a poner en agenda un reclamo que atraviesa a familias, rescatistas y organizaciones de la ciudad: el acceso a atención veterinaria gratuita, continua y con enfoque de salud pública. La iniciativa presentada por el Jardín N°108, ingresó al Concejo Deliberante esta semana y plantea un servicio integral que funcionaría las 24 horas para cubrir una demanda que se reproduce en la región.

Desde el Concejo Deliberante local informaron que el proyecto fue remitido a la comisión de Gobierno y Hacienda, donde recibirá el tratamiento correspondiente.

Uno de los ejes del documento sostiene que «muchos vecinos y vecinas no pueden afrontar los gastos veterinarios», una situación que según señala el documento «incrementa el abandono y la proliferación de animales en la vía pública». La falta de atención nocturna, fines de semana y feriados es otro punto que se describe como un problema recurrente.

La iniciativa propone un hospital que priorice a animales en situación de calle y a aquellos pertenecientes a familias con dificultades económicas. Según el primer artículo, el objetivo es brindar «atención veterinaria primaria gratuita a animales no humanos con derechos y fauna autóctona», abarcando tanto casos clínicos como emergencias.

La estructura de funcionamiento se integraría al área de Salud municipal, aunque el proyecto deja abierto que el Ejecutivo determine qué Secretaría será la responsable. A esto se suma la posibilidad de trabajar con universidades, ONG y entidades profesionales para cooperación técnica, académica o financiera.

Hospital veterinario municipal en Cinco Saltos: qué servicios ofrecería según el proyecto

Entre las prestaciones previstas aparecen castraciones gratuitas, vacunación antirrábica y desparasitación, atención clínica primaria y campañas educativas. El texto es explícito al señalar que habrá “atención las 24 horas de todo animal que lo necesite”, incluyendo perros, gatos y también fauna autóctona.

Además, destaca funciones como la “atención de patologías zoonóticas”, el asesoramiento clínico y la intervención en casos de animales accidentados en la vía pública, especialmente cuando no haya una familia responsable que pueda afrontar los costos. La internación, recuperación y puesta en adopción también forman parte del esquema de trabajo.

El proyecto aclara que no se pretende crear un refugio permanente o albergue, pero propone coordinar acciones con protectoras y ONG para alojamientos transitorios con condiciones adecuadas de higiene y bienestar.

En cuanto a la infraestructura, la propuesta indica que el establecimiento deberá permitir un trabajo “cómodo e higiénico” para profesionales y voluntarios, garantizando el acceso para todos los vecinos. El equipo estará compuesto por veterinarios matriculados, personal rentado, voluntarios y estudiantes avanzados bajo supervisión.

Además, el proyecto indica que el financiamiento combinará recursos municipales, aportes provinciales o nacionales y donaciones de organizaciones o particulares.

Dentro de los considerandos de la iniciativa se remarcan que el cuidado animal es «una responsabilidad colectiva y un tema de salud pública» y citan experiencias exitosas en otras ciudades. También describen un problema estructural: la persistencia de perros y gatos callejeros, pese al programa municipal de esterilización, una situación que “continúa con un alto desarrollo” y que obliga a rescatistas y vecinos a cubrir gastos con recursos propios.

Finalmente, el texto invoca la Ley Nacional 14.346 de protección animal y afirma que la creación del hospital permitirá atender urgencias, prevenir enfermedades zoonóticas y mejorar la convivencia urbana a través de una política sostenida de bienestar animal.