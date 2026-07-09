Un paper de Javier Milei y Demian Reidel plantea que la productividad define si una economía crece o colapsa

El presidente Javier Milei y Demian Reidel publicaron juntos el paper académico Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns, un trabajo que busca convertirse en el marco teórico del programa económico que impulsa la actual administración nacional.

El paper que busca dar sustento teórico al programa económico del gobierno

El estudio propone una nueva interpretación del crecimiento económico basada en la existencia de una «escala mínima viable» para las economías. Según los autores, cuando predominan los rendimientos crecientes y la capacidad de trabajo es limitada, el tamaño de una economía deja de ser irrelevante y pasa a determinar si un país puede sostenerse, despegar o ingresar en una trayectoria de declive.

Milei y Reidel afirman que la teoría económica tradicional sostiene que «la escala no importa» y que todos los países convergen hacia niveles similares de desarrollo. Frente a esa visión, aseguran que su investigación demuestra que «existe una escala mínima viable: por debajo de ella el colapso es inevitable, y por encima crecer deja de ser una opción entre varias para volverse la única decisión racional». El documento identifica tres umbrales económicos:

El primero es el «umbral de extinción», definido como el nivel de capital por debajo del cual una economía ya no puede generar lo suficiente para reponer el desgaste de su propio capital.

El segundo es el «piso de retorno», que determina cuándo la rentabilidad resulta suficiente para incentivar nuevas inversiones.

El tercero es el «umbral de despegue», a partir del cual, sostienen los autores, la estrategia óptima consiste en continuar expandiendo la economía, ya que permanecer estancado deja de ser una alternativa eficiente.

Desde esa perspectiva, el paper sostiene que existen dos factores capaces de empujar a una economía por debajo de su escala mínima: la caída en la capacidad de trabajo y la reducción de la productividad provocada por regulaciones o distorsiones económicas.

Los autores denominan «cuñas» (wedges) a esas intervenciones y desarrollan un modelo según el cual toda pérdida de productividad eleva el umbral mínimo necesario para que una economía pueda sostenerse. Incluso plantean que, una vez superado un determinado nivel crítico de esas distorsiones, el modelo predice el colapso de cualquier trayectoria de crecimiento posible.

El trabajo también cuestiona algunos supuestos de la teoría económica convencional. Milei y Reidel argumentan que buena parte de la literatura parte de rendimientos decrecientes porque permiten construir modelos matemáticamente más simples, mientras que el funcionamiento real de las economías modernas estaría caracterizado por rendimientos crecientes asociados a la división del trabajo, la acumulación de conocimiento y la innovación tecnológica.

En ese marco, los autores sostienen que su investigación utiliza herramientas de optimización dinámica, barreras de Bellman y demostraciones asistidas por computadora para resolver un modelo con rendimientos crecientes, algo que, afirman, no puede abordarse mediante los métodos tradicionales.

El paper aclara que se trata de un trabajo teórico y metodológico, concebido como una «prueba de concepto» y no como una calibración empírica de economías reales.

En la introducción del estudio, Milei y Reidel explican que el objetivo es distinguir entre distintos conceptos de «escala mínima viable» y demostrar, mediante pruebas matemáticas verificables, cuándo una economía selecciona una trayectoria de crecimiento sostenido y cuándo, por el contrario, queda atrapada en el estancamiento o la extinción.

Para los autores, el trabajo constituye una base científica para comprender los efectos de la productividad, la inversión y las regulaciones sobre el crecimiento económico de largo plazo.

NA