ANSES PUAM octubre 2026: cuánto se cobra con el aumento y el bono de $70.000

A partir de la actualización mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la escala de haberes que regirá a partir de octubre 2026 para los adultos mayores sin aportes suficientes.

A través de la Resolución 284/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo previsional formalizó una suba del 1,66% para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), fijando el haber básico en $348.598,81.

Con la ratificación del bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios alcanzarán un ingreso bruto total consolidado de $418.598,81, en un marco normativo que otorga además cobertura integral de salud a través de PAMI y el acceso al sistema de asignaciones familiares.

ANSES: nuevos montos de la PUAM en octubre 2026 y el impacto del bono de $70.000

Por imperio de la Ley 27.260, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale de forma estricta al 80% del haber mínimo jubilatorio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA):

Ajuste mensual del básico : el importe ordinario avanza de $342.906,56 a $348.598,81, registrando un aumento nominal de $5.692,25 respecto del período previo.

: el importe ordinario avanza de $342.906,56 a $348.598,81, registrando un aumento nominal de $5.692,25 respecto del período previo. Ingreso consolidado con refuerzo : al adicionarse los $70.000 del bono previsional garantizado por el Estado nacional hasta fin de año, el cobro bruto mensual se eleva a $418.598,81.

: al adicionarse los garantizado por el Estado nacional hasta fin de año, el cobro bruto mensual se eleva a $418.598,81. Efecto de la suma fija en mano: dado que el bono permanece congelado en su valor nominal desde marzo 2024, analistas previsionales advierten que la recomposición efectiva de bolsillo resulta del 1,38%, ubicándose por debajo del porcentaje de movilidad que surge del registro inflacionario del INDEC.

ANSES: requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM opera como el principal dispositivo asistencial para aquellas personas, en edad avanzada, que no lograron completar los 30 años de aportes previsionales requeridos para una jubilación ordinaria.

Para gestionar el alta ante ANSES, la normativa exige cumplir con las siguientes condiciones:

Edad mínima : contar con 65 años cumplidos, aplicable de igual manera a varones y mujeres.

: contar con 65 años cumplidos, aplicable de igual manera a varones y mujeres. Nacionalidad y residencia : ser argentino nativo o naturalizado con al menos diez años de residencia legal previa en el territorio nacional. En el caso de ciudadanos extranjeros, el marco regulatorio demanda un piso mínimo de veinte años de residencia continuada.

: ser argentino nativo o naturalizado con al menos diez años de residencia legal previa en el territorio nacional. En el caso de ciudadanos extranjeros, el marco regulatorio demanda un piso mínimo de veinte años de residencia continuada. Incompatibilidad previsional : no percibir ni encontrarse en condiciones de tramitar una jubilación, pensión contributiva ni retiros de ningún orden nacional, provincial o municipal.

: no percibir ni encontrarse en condiciones de tramitar una jubilación, pensión contributiva ni retiros de ningún orden nacional, provincial o municipal. Permanencia en el país : conservar el domicilio y la residencia en la Argentina durante todo el período de percepción de la prestación.

: conservar el domicilio y la residencia en la Argentina durante todo el período de percepción de la prestación. Beneficios complementarios: la titularidad de la pensión incluye la afiliación médica directa a PAMI y el derecho al cobro de las asignaciones familiares contempladas por el sistema general.

Cómo consultar la liquidación de la PUAM en Mi ANSES

El cronograma de acreditaciones bancarias de la PUAM se iniciará el jueves 8 de octubre 2026, coincidiendo con la apertura de las liquidaciones de las jubilaciones mínimas y las Pensiones No Contributivas: