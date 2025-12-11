Una concejal de JSRN cuestionó la falta de avances en la radicación de empresas en los parques industriales de Roca

La concejal de Juntos Somos Río Negro, Belén Bavastri, cuestionó nuevamente la falta de avances en las radicaciones empresariales anunciadas por el municipio de Roca para los Parques Industriales I y II. En un comunicado denunció que los compromisos difundidos en distintos comunicados oficiales “no se concretaron” y que generaron expectativas que luego no tuvieron correlato en el territorio.

Según la edil Bavastri, estos anuncios incumplidos se dan en un contexto en el que “la gestión se les ha ido de las manos”, porque “desde lo administrativo perdieron todo el equilibrio razonable de las cuentas”, afirmó la concejal. Planteó además que se agotaron las ideas para impulsar el desarrollo local y sostuvo que el Municipio “esconde información que debería estar al alcance de todos los roquenses”, como balances y presupuestos que no se publican.

Bavastri recordó que la intendenta María Emilia Soria (PJ) presentó públicamente al Parque Industrial II como un “polo de desarrollo productivo y logístico de la región”, aunque las iniciativas anunciadas no avanzaron, sostuvo la edil. Entre ellas mencionó la firma del contrato de tenencia con la empresa C.P.C. Portátiles SRL, realizado el 8 de marzo de 2024, para la adjudicación de una parcela de 3.880 m2 destinada a un proyecto de alquiler de obradores y volquetes.

También señaló el acuerdo suscripto con Transportes Cemankar S.A., el 15 de noviembre del año pasado, que incluía la cesión de un lote de 59.902 m2 para el desarrollo de una base logística con galpón, oficinas, vestuarios y playa de maniobras. Según la concejal, tampoco esa radicación avanzó después de los anuncios iniciales.

Otro caso citado fue el de Franco Transportes SRL, que en agosto firmó un acuerdo para instalar en nueve hectáreas del Parque Industrial II un centro operativo para la recolección, transporte y tratamiento de aceites usados orientado a la industria hidrocarburífera. La representante legislativa aseguró que ese proyecto sigue sin materializarse.

A estos antecedentes sumó la fallida radicación de la minera Mojotoro S.A. La concejal recordó que la iniciativa se cayó en mayo de 2024, cuando el Concejo Deliberante revocó la desafectación de tierras aprobada en 2023, luego de que se conociera que la empresa pretendía escriturar el lote antes de iniciar la inversión comprometida.

En su planteo, Bavastri enfatizó que la situación deja en evidencia “prioridades desordenadas” en la administración municipal. «Queda en evidencia, además, la incapacidad para gestionar la generación de puestos de trabajo, a pesar del lugar estratégico de nuestra ciudad ante el crecimiento de inversiones vinculadas a la expansión que tiene el yacimiento Vaca Muerta«, sostuvo la edil.

La concejal remarcó que el Parque Industrial debería ocupar un lugar central en la política de desarrollo local debido a su localización, a menos de diez kilómetros del cruce entre la Ruta 22 y la Ruta Provincial 6. Sin embargo, cuestionó que esa potencialidad no se traduzca en medidas efectivas para atraer inversiones.

Bavastri también criticó decisiones del Ejecutivo municipal que, a su entender, se enfoca más «en trascender en la ciudad con algunos pasos de baile sobre un escenario”.

Sostuvo que los terrenos de los parques industriales siguen sin actividad real y que Roca pierde oportunidades frente a otras localidades de la región que sí logran captar inversiones. «Creo que los vecinos al menos nos merecemos explicaciones honestas, para no seguir con cuentos y relatos vacíos, porque nada de lo prometido ni firmado ocurrió», concluyó.