Una localidad de Río Negro ya construye su nuevo hospital con fondos petroleros de Vaca Muerta

La construcción financiada por el bono VMOS tendrá un plazo de 660 días y demandará una inversión escalonada hasta 2027. Foto: Gobierno de Río Negro.

La localidad de Barda del Medio comenzó la construcción de su nuevo hospital con recursos provenientes del bono VMOS, generado a partir del acuerdo petrolero impulsado por el gobierno de Río Negro. El proyecto apunta a reforzar el sistema de salud pública y acompañar el crecimiento poblacional de la zona vinculada al desarrollo energético de Vaca Muerta. Tendrá una inversión mayor a los $8.200 millones.

El gobernador Alberto Weretilneck recorrió el inicio de la obra y destacó que los ingresos obtenidos por la actividad hidrocarburífera “vuelven a los rionegrinos en infraestructura concreta”. Además, sostuvo que el nuevo edificio permitirá mejorar la calidad de atención para vecinos de Barda del Medio y Contralmirante Cordero.

“En este lugar se está construyendo el nuevo hospital desde cero. Lo importante es brindar salud de calidad para todos los rionegrinos, no importa el lugar donde estén. Hoy estamos haciendo historia, construyendo el hospital que los vecinos se merecen”, afirmó Weretilneck durante la recorrida oficial.

La obra contará con una inversión mayor a los $8.200 millones. Foto: Gobierno de Río Negro.

Cómo será el nuevo hospital de Barda del Medio

El establecimiento sanitario contará con sectores diferenciados para guardia y emergencias, hospital de día y consultorios ambulatorios. El objetivo es ordenar la circulación interna y reducir los tiempos de atención tanto para pacientes como para el personal médico.

El proyecto contempla una guardia activa durante las 24 horas con áreas de admisión, triage, shockroom, sala de rayos X, observación y enfermería. También se incorporarán consultorios externos para odontología, ginecología y otras especialidades médicas.

Además, el nuevo edificio tendrá vacunatorio, farmacia y área de extracciones, junto con espacios administrativos y sectores destinados al personal de salud. La obra incluirá estacionamiento, guardado de ambulancias, forestación, veredas y mejoras de accesibilidad.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren explicó que por la envergadura y plazo de la obra cuenta con presupuesto del 2025, 2026 y 2027, «la idea es arrancar los primeros días de febrero», afirmó.

Según se detalla en el expediente, la obra fue adjudicada a la firma Quatro S.R.L., con domicilio legal en la ciudad de Cipolletti.

Fondos petroleros y obras en Río Negro

Desde el gobierno provincial remarcaron que el hospital forma parte de una política orientada a transformar los recursos obtenidos por el crecimiento energético en infraestructura pública. En este caso, el financiamiento llega a través del bono VMOS vinculado a la actividad petrolera y al impacto económico de Vaca Muerta en la región.

La Provincia busca avanzar con obras estratégicas en distintas localidades, especialmente en servicios esenciales como salud, rutas e infraestructura urbana, en zonas que registran un fuerte crecimiento demográfico y productivo.

Durante la visita también participaron el intendente Horacio Zuñiga; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, junto a autoridades provinciales y municipales.