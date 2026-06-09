Vialidad finaliza obras en tres accesos sobre la Ruta 65: los detalles de la intervención

Un corte parcial y desvíos de tránsito sobre la Ruta Provincial 65 llamaron la atención este martes en el ingreso a Fernández Oro desde Cipolletti. Según informó Vialidad Rionegrina, las tareas corresponden a la construcción de tres dársenas de acceso solicitadas por el municipio, una obra que se ejecutó aprovechando trabajos de bacheo en otros corredores provinciales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, explicó que la intervención había sido acordada previamente con el gobierno local y se concretó utilizando la planta asfáltica que ya estaba en funcionamiento por otras tareas de mantenimiento. «Prendimos la planta y aprovechamos para hacer tres ingresos a Fernández Oro que los había pedido el intendente», señaló.

Vialidad explicó que las obras forman parte de un plan para mejorar los ingresos a la ciudad

La tercera y última intervención de esta etapa se concretó sobre la calle Los Duraznos que conecta con el hospital de la ciudad. Allí trabajan máquinas y operarios, motivo por el cual fue necesario ordenar la circulación mediante desvíos parciales para permitir el avance de la obra.

Desde Vialidad aclararon que se trata de una intervención puntual destinada a mejorar los movimientos de ingreso y egreso desde calles urbanas hacia la traza provincial. En ese sentido, Grün remarcó que «solamente trabajamos en la zona de la ruta, hacemos unas dársenas para el ingreso».

El funcionario indicó además que el municipio había solicitado un total de cinco obras de estas características. Sin embargo, en esta primera etapa se avanzó con tres accesos y por el momento no están previstas nuevas intervenciones similares. «Estamos en esta etapa. Hoy terminamos con la tercera y ahí ya por el momento no hacemos más», sostuvo.

Tras concluir las obras en Fernández Oro, Vialidad avanzará sobre otros sectores de la Ruta 65

Finalizados estos trabajos, el organismo provincial trasladará sus equipos a otros sectores de la denominada Ruta Chica para ejecutar tareas de mantenimiento. La próxima intervención estará enfocada en el recargue de banquinas que presentan deterioro producto de las lluvias y del tránsito habitual.

«En unos días vamos a comenzar a trabajar en distintos puntos de la Ruta Chica con el recargue de banquinas», adelantó Grün. El titular de Vialidad agregó que la circulación frecuente sobre esos sectores aceleró su desgaste, por lo que será necesario reforzarlos para mejorar las condiciones de seguridad vial.