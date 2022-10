Villa Mascardi: Buscan “instalar la idea de que en Argentina hay terrorismo, lo cual es una falacia”

El abogado Virgilio Sánchez conoce gran parte de los expedientes judiciales relacionados con el conflicto de Villa Mascardi, porque asiste a integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en algunas causas en las que están imputados por usurpación.

“Ya he dado muchas veces mi punto de vista en torno a este conflicto y no ha variado”, afirmó. “Respecto a los hechos puntuales de violencia sucedidos (la noche del domingo pasado) en la casilla de Gendarmería, mucho no puedo decir, ya que sé del hecho por los medios de comunicación y tampoco ningún miembro de la comunidad ha sido denunciado”, explicó este sábado el abogado a RÍO NEGRO.

El domingo por la noche, un grupo de personas, que la justicia federal aún no identifica, atacó a cinco gendarmes que custodiaban la propiedad Los Radales, ubicada en Villa Mascardi, por orden del Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir de un pedido de la justicia federal.

Los gendarmes declararon en el juzgado federal de Bariloche que escucharon detonaciones de arma de fuego. Por eso, se replegaron para resguardar su integridad física. Cuando se retiraron, los agresores incendiaron la casilla que usaban para resguardarse en el predio.

En la opinión de Sánchez, “hay una operación política y mediática montada sobre el caso Villa Mascardi por actores puntuales, opositores al gobierno, para instalar la idea de que en la Argentina hay terrorismo incipiente, lo cual es una falacia mal intencionada”.

Sánchez, que integra la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina planteó: “Resulta que uno anda por la Patagonia y trata de ingresar a lugares paradisíacos, lagos, ríos etcétera, y está todo alambrado”.

“Lewis tiene tomado un lago entero, la Justicia ya le ha ordenado que abra un camino para el acceso público a Lago Escondido (decisión judicial que no tiene doble, sino triple conforme) y sigue sin cumplirla”, observó.

“Pero eso no le molesta a nadie. No inquietan esas realidades a la sociedad. Ahora, un grupo de mapuches reivindica un pedazo de tierra y se transforma en una causa nacional”, señaló Sánchez.

La sentencia judicial confirmada días atrás por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche ordena a la Provincia de Río Negro a abrir el camino de Tacuifí para garantizar el acceso al lago, que quedó dentro de la estancia del magnate inglés.

El anuncio oficial del comando unificado

“Lo del comando unificado no me parece algo raro, no es la primera vez que las distintas fuerzas actúan en un marco de cooperación para determinados objetivos”, sostuvo. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció esta semana que trabajarán en conjunto con la Provincia en la zona de Mascardi.

“Es difícil también entender para qué quieren fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, los integrantes del lof (Lafken Winkul Mapu) no se van a ir de allí hasta que no haya una orden judicial que así lo resuelva”, sostuvo. “Y hablo de un juicio civil de desalojo donde se discutan los derechos en pugna”, aclaró.

Y recordó una vez más que en la causa penal “no se resuelve eso, y los integrantes de la comunidad están a derecho esperando un juicio”. “¿Qué es lo que cuidan con las fuerzas de seguridad allí? Vaya uno a saber”, advirtió Sánchez.