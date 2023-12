VIDEO| Tras la ley ómnibus, Adorni dijo en conferencia de prensa: «Queremos un Estado que no nos digite la vida»

El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo hoy que «nadie puede dudar que el país atraviesa una situación de extrema emergencia» y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei tiene «la misión de evitar una catástrofe y corregir el rumbo decadente», al defender los términos del proyecto de ley enviado ayer al Congreso que impulsa profundas reformas del Estado y la vida de la sociedad.

Adorni explicó que «Estamos atravesando una situación donde seis de cada diez chicos son pobres en Argentina» y que hay 5 millones de argentinos que no comen todos los días, de esa cifra hay un millón trescientos mil que son chicos. «Seguir dudando que efectivamente no estamos en emergencia, la verdad que es no estar viendo la más visible de las realidades. expresó.

Además dijo que el primer objetivo es evitar la catástrofe y el segundo es corregir este rumbo decadente en el que está inmersa la Argentina. Queremos un país que tenga un estado limitado, que gaste poco, y que solo se financie con impuestos bajos, que no se financie ni con emisión ni con deuda, un estado que deje finalmente de molestar a sus ciudadanos, que los deje trabajar, producir, contratar, comerciar, exportar, importar como se les ocurra, como mejor lo crean los argentinos.

El vocero también remarcó que: «en definitiva lo que queremos es un estado que no nos digite la vida, que no nos diga que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, sino que nosotros podamos decidir por nosotros mismos y que esto redunde en que la actividad económica vuelva de una vez por todas a florecer en la república Argentina.»

El vocero presidencial, dijo «Entendemos por supuesto, lo extenso, lo profundo y lo esencial de esta ley. Sabemos que hay gente que no está dispuesta a cambiar, y que hay gente dispuesta a poner palos en la rueda» Además dijo saber que «Argentina está en ruinas, estamos intentando evitar la catástrofe, por lo tanto, esto puede ser todavía, mucho peor. A pesar de de todo esto, de la pobreza. de la pobreza infantil, de la indigencia, de la inflación, de los bajos salarios, de estar aislados del mundo, y de un montón de cuestiones adicionales, como por ejemplo, temas de libertades individuales, hay gente que todavía no quiere cambiar».

En tanto, expresó que «En este mes, que tenemos por delante en el camino legislativo, veremos quienes son los que se oponen y analizaremos que intereses tienen en que esto no cambie, cuándo el espíritu de la ley es más libertad, es más trabajo y mayor crecimiento economía».

También dijo que «los detalles del nuevo esquema de tarifas y quita de subsidios se conoceran en enero próximo, y aseguró que «el que siga necesitando el subsidio lo va a seguir teniendo».

Otra de las cosas que destacó hoy es que «el espíritu de la Ley es más libertad, más trabajo, que crezca la economía y haya un país distinto» ya que «el modelo aplicado por la política hasta este momento no ha dado resultado», en referencia al proyecto enviado ayer por el Poder Ejecutivo al Congreso nacional.