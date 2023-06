«Wado» de Pedro y un guiño electoral a los gobernadores: «Se necesita un Gobierno con orden»

Eduardo «Wado» de Pedro se reunió hoy con algunos mandatarios provinciales, en la previa de la cumbre de la Liga de Gobernadores. Fue enfático al expresar -en un claro mensaje electoral- que se necesita «un Gobierno con orden y firmeza en favor de los trabajadores«.

«Cuando vez las provincias que funcionan bien es porque hay orden y hay firmeza. El orden y la firmeza siempre fueron del peronismo, tampoco vamos a regalar esas palabras«, precisó el ministro del Interior, quien es uno de precandidatos a la Presidencia del Frente de Todos.

Incluso, durante primera jornada del Seminario de Infraestructura Regional que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, el funcionario se animó a deslizar una crítica a la gestión de Alberto Fernández: «Se necesita un Gobierno con orden y firmeza en favor de los trabajadores».

En ese sentido, el ministro planteó: «En cuanto a la Argentina que queremos ser hay un consenso básico de que queremos una Argentina federal. Somos gente de acción, gente de pocas palabras, y dijimos ‘para nosotros federalismo es trabajo’. No podemos hablar de federalismo si no hay trabajo«.

La palabra de los gobernadores, tras el pedido de Wado de Pedro

La importancia de la obra pública fue el tema central del Seminario de Infraestructura Regional, organizado por el Ministerio de Obras Públicas.

Gabriel Katopodis, ministro del área, abrió el debate al afirmar que “queremos saber qué argentina queremos ser, extractivista o con producción nacional, en un territorio diverso y desigual. La infraestructura equilibra esa cancha, para que no haya lugares rezagados, que Vaca Muerta no sea para cuatro vivos; esa producción hay que conducirla, que está en la política y en un rol inteligente del Estado, con los gobernadores y con una mirada federal”.

Alicia Kirchner, en tanto, hizo un recorrido por los 8 años de gestión, relatando que “Cuando me hice cargo de la provincia de Santa Cruz estaba deteriorada en varios aspectos, pero dar respuestas inmediatas, que no las teníamos. Vinimos a pedirle ayuda al presidente Macri y no la tuvimos«.

«Como la Nación no nos daba ingresos, creamos una agencia recaudadora, aunque apenas podíamos pagar los sueldos, y le pedimos a las mineras crear un fondo para la producción. El gobierno de Macri nos sacó obras, que ahora pudimos terminar. La mirada para crecer tiene que ser territorial y federal”, añadió.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof centró su exposición en que “la división que se hace en Argentina es entre CABA e interior y la Provincia tiene un lugar indefinido«. Fue en esa línea en que aseguró que su provincia también forma parte del interior y que también necesita de obras.

«Vivimos un proceso de crecimiento poblacional en el Conurbano sin el acompañamiento las de obras que necesitaba. El crecimiento vino con la industrialización de la mano del peronismo, con políticas de inclusión social, pero hubo otros momentos de decadencia sin el acompañamiento de la inversión social básica y esto pasó porque el neoliberalismo y la derecha generaron las desigualdades en la Provincia de Buenos Aires”, explicó sobre el deterioro del Gran Buenos Aires.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, destacó que “El potencial de Argentina y el noroeste necesita de infraestructura, pero el endeudamiento para eso terminaba en otras provincias«. En su crítica hacia la Ciudad de Buenos Aires, defendió la gestión de Néstor Kirchner como impulsor de una «visión federal».