Weretilneck endureció el discurso por los incendios en la Cordillera y alertó por el riesgo extremo

Weretilneck resaltó la importancia de la colaboración de la comunidad ante el riesgo extremo de incendios. Foto: Gobierno de Río Negro

«La única forma de evitar una tragedia es que el fuego no empiece«. Con esa frase, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sintetizó la gravedad del escenario que atraviesa la Región Andina, marcada por temperaturas elevadas, ausencia de humedad y un riesgo extremo de incendios forestales.

El mandatario advirtió que las condiciones actuales son «extremadamente peligrosas» y remarcó que cualquier descuido puede desencadenar consecuencias irreversibles. En ese sentido, fue categórico al recordar que está absolutamente prohibido hacer fuego. «El fuego no puede existir, ni por intencionalidad, ni por negligencia, ni por descuido», sostuvo.

Weretilneck pidió a vecinos y visitantes no minimizar la situación y reclamó que se denuncie de inmediato a quienes incumplan las restricciones. «Si alguien prende fuego a propósito o viola la prohibición, debe ser denunciado», enfatizó durante una ronda de prensa.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) advirtió que Bariloche y El Bolsón se encuentran bajo riesgo muy alto de incendios forestales debido a las condiciones climáticas. Se recomienda tener siempre a mano agua, prestar atención al entorno, no trasladar cenizas y utilizar velas únicamente en espacios cerrados.

En paralelo, el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, encabezó en Bariloche una reunión clave para intensificar la prevención por incendios en la cordillera. En el encuentro se remarcó rige la prohibición absoluta de hacer fuego al aire libre, sin excepciones. No se puede hacer fuego en un camping privado, un predio rural o un espacio alejado de zonas urbanas.

Río Negro despliega un operativo para enfrentar eventuales focos de incendios en Región Andina

En paralelo, destacó el despliegue operativo que sostiene la Provincia para enfrentar eventuales focos. En Bariloche operan un avión anfibio, dos aviones hidrantes y un helicóptero, mientras que en El Bolsón se cuenta con un avión y un helicóptero para el combate aéreo.

A ese esquema se suma el apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con bases en San Martín de los Andes y Esquel, además de la contratación provincial de un helicóptero de gran porte para responder ante incendios simultáneos o condiciones climáticas adversas.

«El Estado está organizado, con bomberos voluntarios, SPLIF, Policía, municipios, Parques Nacionales y Nación trabajando en conjunto. Pero cuando hay viento fuerte o múltiples focos, aun con todos los medios disponibles, a veces no alcanza», advirtió el gobernador, al insistir en la necesidad de un compromiso social más activo.

La Provincia evalúa avanzar con detenciones de personas que provoquen incendios

El mensaje se endureció aún más en una entrevista con Voz Radio, donde Weretilneck confirmó que el Gobierno provincial evalúa avanzar con detenciones de personas que provoquen incendios, ya sea de manera intencional o por negligencia. «El próximo paso es la detención por varios días de aquellas personas que estén en esta situación«, sostuvo el mandatario durante la entrevista.

«Hemos tenido focos intencionales, otros por descuido y otros por negligencia», detalló. Según explicó, la combinación de factores climáticos extremos convierte cualquier chispa en una amenaza inmediata. «Lo que uno ve verde se transforma automáticamente en fuego», graficó, y alertó que una vez iniciado «es muy difícil apagarlo».

Más allá del refuerzo de recursos, el gobernador volvió a poner el acento en la prevención comunitaria. Llamó a intervenir ante conductas riesgosas, advertir a menores que juegan con fuego y denunciar fogatas o columnas de humo. «La única forma de evitar una tragedia es que el fuego no empiece. La colaboración de la comunidad es clave», concluyó.

En Río Negro rige el Decreto 1104/25 que declara la Emergencia Ígnea por un año en todo el territorio provincial. Es por esto que queda terminantemente prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego en ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103. Toda la información actualizada se encuentra disponible enveranoseguro.rionegro.gov.ar.