VIDEO | Cuatro guanacos sueltos sorprendieron a los vecinos en pleno centro de Río Gallegos

La presencia de varios guanacos sueltos en pleno centro de Río Gallegos generó sorpresa y preocupación este miércoles. Los animales fueron vistos en la intersección de las calles Kirchner y San Martín, mientras corrían en dirección a la zona costera.

La situación fue advertida por un vecino, quien alertó sobre el episodio. Según trascendió, uno de los guanacos estuvo cerca de provocar un accidente durante su recorrido por las calles de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida, los animales habrían escapado de un frigorífico de la zona. Ante esta situación, personal del Consejo Agrario de Santa Cruz comenzó a trabajar para localizarlos y retirarlos de la ciudad.

Cerca de las 12.30, las autoridades habían logrado capturar a uno de los ejemplares. En ese momento, todavía restaba encontrar a otros cuatro.