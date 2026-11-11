El Gobierno acelera la reforma electoral en el Senado y buscará la media sanción en dos semanas.

Después de una semana marcada por la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional busca reactivar su agenda legislativa y acelerar el tratamiento de la reforma electoral. La intención de La Libertad Avanza es conseguir un dictamen la próxima semana y llevar el proyecto al recinto del Senado siete días después, con el objetivo de obtener la media sanción en un plazo de dos semanas.

Según fuentes de la Casa Rosada y de la bancada oficialista citadas por TN, el bloque buscará convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto, para avanzar con la iniciativa.

Aunque el proyecto original contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo reconoce que no cuenta con los votos suficientes para avanzar con esa alternativa y apunta a conseguir su suspensión.

«Vamos por toda la reforma», señalaron desde el espacio. Sin embargo, cerca de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, advirtieron que antes de llevar el proyecto al recinto necesitan confirmar los apoyos: «Queremos ver los votos».

Para aprobar la iniciativa, La Libertad Avanza necesita reunir 37 voluntades en el Senado. La negociación quedó a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien durante los últimos meses mantuvo reuniones con gobernadores aliados para conseguir respaldo legislativo.

No obstante, desde las principales bancadas aliadas, como el PRO y la UCR, aseguraron que todavía no fueron informadas sobre un acuerdo para avanzar con la reforma. «No nos dijeron nada», fue la respuesta que recibió TN ante las consultas.

Las negociaciones con los gobernadores

En la Casa Rosada sostienen que vienen trabajando desde hace tiempo para reunir los apoyos y que buscan avanzar con distintos proyectos pendientes en el Congreso.

Este miércoles por la tarde, Santilli se reunió con el dirigente Eduardo «Lule» Menem en su despacho de la Casa Rosada. Según pudo saber TN, uno de los temas del encuentro fue el estado de las negociaciones por la reforma electoral.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había planteado meses atrás la suspensión de las PASO como una condición para avanzar en acuerdos electorales con los aliados de cara a 2027. Esa exigencia había complicado las conversaciones con los gobernadores, que buscaban garantizar acuerdos de no agresión en sus respectivos territorios antes de comprometer los votos de sus legisladores.

Las diferencias dentro de la mesa política del oficialismo sobre la estrategia electoral también demoraron el cierre de los entendimientos. Actualmente, desde el Gobierno aseguran que las alianzas se concretarán de manera escalonada: algunas estarían prácticamente cerradas y otras se definirán en los próximos meses.

La apuesta del Ejecutivo es aprobar la reforma durante diciembre, en un período de sesiones extraordinarias. Además, buscará tratar el Presupuesto 2027 y otras iniciativas, entre ellas el denominado super-RIGI, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y un proyecto para desregular el cabotaje.

Los principales puntos de la reforma electoral

La suspensión de las PASO es uno de los ejes centrales de la iniciativa. Desde el Gobierno argumentan que la medida permitiría reducir la cantidad de convocatorias a las urnas y ahorrar recursos públicos. El costo fiscal de las primarias fue estimado por el Ejecutivo en unos US$250 millones.

El proyecto también contempla modificaciones en el régimen de partidos políticos y en el financiamiento de las campañas. Entre los puntos principales se encuentran:

Ficha Limpia: busca impedir que personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse a elecciones u ocupar cargos públicos.

busca impedir que personas con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse a elecciones u ocupar cargos públicos. Requisitos para los partidos: propone elevar los pisos de afiliación necesarios para registrar una fuerza política y los porcentajes de votos requeridos para conservar su personería jurídica, con el objetivo de reducir la cantidad de partidos conocidos como «sellos de goma».

propone elevar los pisos de afiliación necesarios para registrar una fuerza política y los porcentajes de votos requeridos para conservar su personería jurídica, con el objetivo de reducir la cantidad de partidos conocidos como «sellos de goma». Financiamiento político: plantea modificar el esquema de aportes para permitir contribuciones de personas y empresas sin un límite, bajo condiciones reguladas y trazables.

plantea modificar el esquema de aportes para permitir contribuciones de personas y empresas sin un límite, bajo condiciones reguladas y trazables. Espacios de publicidad electoral: propone eliminar el régimen por el cual el Estado obliga a los medios de comunicación a ceder espacios gratuitos para propaganda partidaria.

propone eliminar el régimen por el cual el Estado obliga a los medios de comunicación a ceder espacios gratuitos para propaganda partidaria. Parlasur: incluye la eliminación del financiamiento destinado al organismo.

La iniciativa también tiene una dimensión política. Según el análisis publicado por TN, la suspensión de las primarias modificaría el escenario de organización electoral de los partidos, en particular del peronismo, que atraviesa diferencias internas entre el sector del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el Frente Renovador de Sergio Massa y La Cámpora, conducida por Máximo Kirchner.

Por ahora, el avance del proyecto depende de las negociaciones que lleva adelante el oficialismo y de la posibilidad de reunir los votos necesarios en el Senado.