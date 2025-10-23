Weretilneck ratificó que las empresas del GNL también deberán pagar un bono como ocurrió en el VMOS

El gobernador Alberto Weretilneck ratificó en una entrevista con RÍO NEGRO RADIO el cobro de un bono y tasas ambientales a las empresas de los proyectos de GNL que tendrán salida por la costa provincial, en la zona de Fuerte Argentino, al igual que lo se aplicó con el Oleoducto Vaca Muerta Sur o VMOS.

El Gobernador lo planteó principalmente basado en el uso del agua que realizarán los buques licuefactores que se instalarán en el lugar para la producción y exportación de GNL.

«No son los mismos números porque las lógicas son distintas, pero el concepto de negociación de la provincia va a ser el mismo (que en el VMOS)», afirmó Weretilneck.

El mandatario nacional aseguró respecto del bono y las tasas que se cobrarán «que no inventamos nada, son todas leyes vigentes en la provincia».

El proyecto más avanzado de los tres del Argentina LNG es el del consorcio Southern Energy, que integran las empresas Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

La Legislatura de Río Negro tratará el acuerdo con Southern Energy

Weretilneck adelantó que estarán enviando en 45 días a la Legislatura la ley de acuerdo con el consorcio Southern Energy con las condiciones «jurídicas, económicas y medioambientales del proyecto».

El proyecto de Southern Energy incluye dos barcos licuefactores, el Hilli Episeyo, en la zona de Fuerte Argentino, que se conectará al Gasoducto San Martín y estaría operativo en 2027, y el MK II, otro barco que llegará a la costa rionegrina y que demandará la construcción de un gasoducto específico, en 2028.

La intención del gobierno de Río Negro había trascendido después de las Jornadas de Energía que organizó Diario RÍO NEGRO en junio pasado.