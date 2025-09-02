Weretilneck reiteró ante empresarios los cambios de Río Negro para exportar hidrocarburos

El gobernador Alberto Weretilneck expuso ante empresarios que integran el Club del Petróleo un extenso listado de acciones impulsadas por el provincia de Río Negro en pos de convertirse en el puerto exportador de energía de la mano de los proyectos del oleoducto Vaca Muerta Sur y GNL. «Estamos fundando un sitio portuario de exportación», destacó.

El mandatario presentó las medidas rionegrinas en un encuentro en el subsuelo del hotel Libertador en Buenos Aires, esta tarde, ante referentes de la industria entre los que se encontraba el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín.

“Quiero felicitar a toda la industria por la sana tozudez y la visión de futuro, y por el cambio de época y la concreción de proyectos estratégicos para ustedes como compañías pero también para la Provincia, para la Patagonia y para el país”, inició su alocución el gobernador rionegrino que en un tono pausado enumeró uno a uno los cambios legales y administrativos impulsados en pos de cambiar la matriz productiva de Río Negro.

Como es habitual ya en sus intervenciones vinculadas al proyecto exportador de hidrocarburos a través de la costa rionegrina, Weretilneck habló de ser parte de un “momento histórico” y sentirse “protagonista de estar fundando, con los actos y con las decisiones, el sitio exportador de gas y de petróleo de la Argentina y uno de los más importantes de América Latina”.

Remarcó que Río Negro adaptó su legislación para permitir la actividad hidrocarburífera en el Golfo San Matías, como primera medida por la restricción existente en esa materia, y luego el aporte de “seguridad jurídica, previsibilidad económica y estabilidad política”.

Estos tres elementos el gobernador los consideró “centrales” como un aporte de la Provincia a la industria y al desarrollo que se proyecta, además de destacar la sanción del RIGI y la ley del VMOS que ofrece estabilidad jurídica “en todo lo que se va a hacer en el Golfo” por los próximos 30 años.

Como ya mencionó en otras ocasiones, Weretilneck dijo que cada proyecto hidrocarburífero y cada barco de GNL que se instale en las costas provinciales tendrá su propia ley y recordó que en pocos días, el 16 de septiembre, se realizará la segunda audiencia pública por el segundo barco de licuefacción.

Señaló que “lo primero que hay que evitar es la judicialización” de las inversiones y en ese sentido consideró fundamental “el consenso social”, que entendió que se logró en Río Negro con el impulso de la mano de obra local, de la contratación de Pymes y los resguardos ambientales.

Puso en relieve que la obra está en marcha y sin inconvenientes y expuso el plan de modificación de planes de estudios en las escuelas técnicas de la Provincia, con apoyo de equipamiento aportado por las empresas petroleras.

También destacó como necesaria y fundamental la ley de Puertos, que se aprobó a fines de 2024, y señaló que se promueven dos subzonas francas, una en Punta Colorada y otra en el sitio del Argentina GNL.

Mientras que mencionó la “firme decisión” del Gobierno de revisar la concesión del puerto de san Antonio Este, cuyo contrato con la empresa Patagonia Norte vence en enero de 2028, tal como anticipó Diario RÍO NEGRO días atrás. Dijo que ya se trabaja con “consultorías y equipos” para evaluar las condiciones.