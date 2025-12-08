Weretilneck y Yahuar anunciaron nuevas viviendas y otras obras en el 119° aniversario de Los Menucos 

Weretilneck y Yahuar anunciaron nuevas viviendas y otras obras en el aniversario de Los Menucos.

Los Menucos comenzó sus celebraciones por su 119° aniversario con anuncios del Gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta Mabel Yahuar. Además de ponerle fecha a la creación de la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, Weretilneck realizó habilitaciones y entregas que consolidan el desarrollo de la localidad de la Región Sur. Durante la jornada, se inauguraron obras de infraestructura, se entregaron viviendas, se confirmaron nuevas inversiones y se presentó una ampliación en la oferta educativa.

Weretilneck y Yahuar anunciaron nuevas viviendas y otras obras en el aniversario de Los Menucos

Entre las obras inauguradas se destacan el nuevo pavimento urbano y las mejoras en el sistema pluvial, además de la entrega de viviendas y escrituras a familias de la localidad. También se presentaron avances en el nuevo Centro de Monitoreo 911, en las oficinas de la Agencia de Recaudación Tributaria, y se anunció una nueva tecnicatura vinculada al perfil productivo regional.

“El crecimiento de Los Menucos es resultado de un liderazgo claro y del trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia. Cuando las instituciones tiran para el mismo lado, la ciudad mejora y las familias viven mejor”, afirmó el gobernador Weretilneck. Más temprano, se había confirmado que el 20 de marzo se llamará a licitación para construir el polideportivo municipal.

Por su parte, la intendenta Yauhar destacó: “La presencia de la Provincia en cada obra nos permite seguir avanzando. Los Menucos crece porque hay un Estado que acompaña, invierte y cumple la palabra. Cada anuncio de hoy es una señal de que nuestro desarrollo no se detiene”.

Inversiones: pavimento, pluviales y viviendas

La Provincia oficializó aportes por:

$150 millones para pavimentar siete cuadras en las calles Chubut, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.

$39 millones para fortalecer el sistema de escurrimiento pluvial.

$12 millones para finalizar las oficinas de la Agencia de Recaudación Tributaria.

Además, se firmó el acta compromiso para la construcción de 12 viviendas del programa Habitar Río Negro, con una inversión de $660 millones, y para ejecutar la tercera etapa del sistema pluvial, por $351 millones.

Durante el acto también se entregaron 30 escrituras del programa Mi Escritura, Un Derecho, que garantiza la regularización dominial para más familias de la localidad.

Nuevo Centro de Monitoreo 911

Otro de los anuncios centrales fue la firma del acta compromiso para construir el nuevo Centro de Monitoreo 911, una obra de $252 millones que forma parte del programa Río Negro Seguro. Participó el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara.

El edificio, de 110 metros cuadrados, funcionará dentro de la Regional VI e incluirá una sala de control de cámaras, oficinas técnicas y un espacio de atención ciudadana, fortaleciendo la seguridad mediante tecnología y monitoreo permanente.

Nueva tecnicatura en Operaciones Mineras

En materia educativa, el Ministerio de Educación entregó la Resolución 5841, que habilita la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras, que comenzará a dictarse en 2026 en el Instituto No Universitario de Los Menucos. La ministra Patricia Campos participó del anuncio.

La nueva carrera apunta a fortalecer la formación vinculada al perfil productivo de la Región Sur y ampliar las oportunidades laborales para jóvenes y trabajadores.