Juana Viale confirmó su separación de Yago Lange: qué dijo sobre el final de la relación

Después de meses de rumores, Juana Viale confirmó que terminó su relación con Yago Lange. La conductora habló por primera vez del tema durante una entrevista con Mario Pergolini y recordó una particular pelea que vivieron en medio del océano Atlántico.

Después de varios meses de versiones sobre una crisis, Juana Viale confirmó que está separada de Yago Lange, con quien mantenía una relación desde hacía varios años. La conductora terminó con las especulaciones durante su participación en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece.

La revelación surgió mientras Viale recordaba una de las travesías que realizó junto al navegante y activista ambiental. En medio de la charla contó que ambos protagonizaron una fuerte discusión mientras se encontraban navegando en el océano Atlántico.

Según recordó entre risas, durante aquella pelea comenzó a preparar el bolso porque quería irse, pese a que estaban en medio del mar.

Fue entonces cuando Pergolini quiso saber si Lange seguía siendo su pareja. “No, no seguimos juntos”, respondió Juana, confirmando públicamente por primera vez la ruptura.

Juana Viale y Yago Lange: los rumores que habían surgido sobre la separación

Las versiones sobre el final de la pareja habían comenzado a circular meses atrás. En junio, Pepe Ochoa contó en LAM que los diferentes proyectos y las constantes ausencias de Lange por sus viajes habrían provocado un distanciamiento.

Según aquella versión, ambos atravesaban momentos diferentes: Juana permanecía en Buenos Aires por sus compromisos laborales mientras Lange viajaba frecuentemente por sus proyectos relacionados con la navegación y el cuidado de los océanos.

Más tarde apareció otra hipótesis. Distintos periodistas de espectáculos hablaron de una presunta infidelidad y de una supuesta tercera persona en discordia.

El periodista Santiago Sposato sostuvo posteriormente que esa mujer habría pertenecido al círculo cercano de Juana y deslizó que podría haberse tratado de una amiga de la conductora.

Sin embargo, esa versión nunca fue confirmada por Juana Viale ni por Yago Lange y no existen elementos públicos que permitan establecer que ese haya sido el motivo de la separación.

La historia de Juana Viale y Yago Lange

La relación entre Juana Viale y Yago Lange, hijo del reconocido medallista olímpico Santiago Lange, habría comenzado hacia fines de 2022, aunque la pareja decidió mantener el romance lejos de la exposición durante sus primeros meses.

Recién en febrero de 2024 hicieron pública la relación, cuando comenzaron a compartir imágenes juntos.

Durante su noviazgo tuvieron un perfil reservado y compartieron especialmente su interés por la naturaleza, la navegación y el cuidado del medio ambiente. Incluso protagonizaron diferentes viajes y travesías vinculadas con la conservación de los océanos.

Hasta ahora, Juana había evitado confirmar públicamente el final de la pareja. Su paso por el programa de Pergolini cambió esa situación: por primera vez reconoció que ya no está junto a Yago Lange, aunque evitó precisar cuál fue la razón definitiva de la ruptura.