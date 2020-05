Ponen en marcha una aplicación para conocer los precios máximos

El municipio de Roca anunció que puso en marcha una aplicación para celular que sirve para conocer los precios máximos en vigencia en la ciudad y en toda la provincia.

“Esta app instrumenta un lector de código de barras, que al posarse sobre cada producto informa cuál es el precio máximo establecido por el gobierno nacional para ese artículo en la provincia de Río Negro. Además, se puede buscar por tipo de producto y conocer los precios máximos establecidos para cada marca. Funciona con los 1523 productos registrados en la base de datos de la Secretaría de Comercio del Interior”, explicaron.

Se puede utilizar sin conexión a internet, permite su utilización aún en comercios sin señal o para los usuarios que no cuentan con datos en su teléfono móvil, se informó a través del parte de prensa.

“Es una herramienta de consulta que permite al consumidor roquense saber, en el instante, cuál es el precio máximo para cada producto, y así poder evaluar su mejor opción de compra. Además, esta app sirve también para ser utilizada en cualquier otra ciudad de la provincia. Seguramente va a ser de utilidad para muchos rionegrinos que hoy más que nunca necesitan cuidar el bolsillo”, explicó la intendenta María Emilia Soria.

La aplicación denominada “Precios máximos Municipalidad de General Roca” se puede descargar de Play Store en forma gratuita ingresando al link: https://play.google.com/store/apps/detailsd=ar.gob.generalroca.preciosmaximos

El desarrollo de esta APP surge en el marco de la campaña de Control de Precios que está llevando adelante el Municipio de Roca desde el lunes 27 de abril en comercios de venta de alimentos, productos de higiene y limpieza.

Control

También informaron que el operativo de control de precios ya se encuentra en marcha. Para llevarlo adelante, se dividió a la ciudad en 18 zonas abarcando todos los barrios y se instruyó un grupo de 25 inspectores y demás trabajadores municipales que participan en la tarea.

“Este control se implementó a partir de un convenio con la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Río Negro para hacer efectivo el Decreto 351 del Gobierno nacional que habilita a los Municipios de todo el país a instrumentar la fiscalización junto con los gobiernos provinciales”, explicaron.

En Roca totalizan 260 comercios a relevar, y se realizan en promedio 15 controles por día, informaron desde el municipio.

Hasta la fecha se relevaron más de 140 comercios de distintos barrios, como así también supermercados, autoservicios, hipermercados y mayoristas, que en este último caso se realiza en forma conjunta con la provincia.

Los productos que se fiscalizan vienen predeterminados por la Secretaria de Comercio Interior, siendo un total de 25 dentro de los rubros de almacén, desde bebidas, lácteos, pañales, yerba, dulces y productos de primera necesidad y limpieza.

Los datos relevados en estas dos semanas muestran disparidad de precios entre zonas, precios por encima de los máximos establecidos sobre todo en artículos como bebidas y lácteos, mientras que se ven precios acordes en artículos de limpieza.

El mayor incumplimiento detectado radica en la no disponibilidad de la Declaración Jurada de precios, que por Resolución 102 del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación es obligatoria, siendo este motivo de sanciones, en caso de su no regularización. En este sentido, se labraron 15 actas, la mayoría por no tener la Declaración Jurada y por sobreprecios.

Para denunciar comercios que aumenten de precios, ingresar a https://defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar/