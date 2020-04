Por el avance del coronavirus, restringen los accesos a Bariloche y Cipolletti

Los ingresos de personas a Cipolletti y Bariloche será exclusivamente para aquellos exceptuados por decreto del aislamiento social y obligatorio, a raíz de la pandemia del coronavirus. Ayer los intendentes Claudio di Tella y Gustavo Gennuso terminaron de definir el establecimiento de esta restricción en las dos ciudades donde el virus tiene circulación comunitaria.

Además se decidió volver atrás con la flexibilización de las medidas de aislamiento para evitar que siga habiendo tanta gente en las calles.

La medida de cierre de ingresos abarca además a Lamarque y Beltrán, dos pequeñas localidades de la isla de Choele Choel, donde rige el cordón sanitario.

Estas determinaciones fueron tomadas en coordinación con el gobierno provincial y luego de un contacto que tuvo la gobernadora Arabela Carreras con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

El Municipio cipoleño, en conjunto con el gobierno provincial, definió bloquear la mayoría de los accesos a Cipolletti para focalizar los controles y evitar el ingreso de personas que no tengan domicilio en dicha ciudad.

Además, en una reunión de gabinete que se desarrolló anoche, se definió retrotraer todas las excepciones que se habilitaron el lunes y restringir la circulación interna.

Para Bariloche, la restricción es más sencilla de establecer porque tiene sólo dos accesos: uno desde el norte y otro desde el sur, ambos por la ruta nacional 40.

Ayer desinfectaban una vereda en la zona del shopping. Foto: Alfredo Leiva

Ayer por la mañana, los intendentes Di Tella y Gennuso mantuvieron una reunión remota con la gobernadora Arabela Carreras para hablar de la situación particular de Bariloche y Cipolletti.

En ese contexto, se definió restringir el acceso a las zonas de influencia para contener la propagación del covid-19. También habrá mayores restricciones a la circulación interna de la ciudad. Desde el lunes rige la modalidad de circular de acuerdo a la terminación del DNI en Cipolletti.

Desde la ciudad valletana, la circulación a las localidades vecinas se limitará exclusivamente a las excepciones sanitarias y de seguridad previstas en el decreto de necesidad y urgencia que estipuló el aislamiento social obligatorio.

El Municipio decidió bloquear la mayoría de los accesos alternativos a la ciudad y solo dejó abierto cuatro ingresos: los dos principales; ruta 151 y Mariano Moreno y rotonda y Pacheco, además otros dos por la ruta 22: Estado de Israel y Toschi.

Di Tella indicó que analiza tomar alguna medida con relación a la ruta provincial 65 (Chica), pero todavía no hay definiciones. De esta manera, el Municipio bloqueó alrededor de 10 ingresos que tiene Cipolletti.

“A partir de que Cipolletti fue declarada como una ciudad con circulación comunitaria hay más preocupación y por eso estamos intentando extremar medidas y tratar de controlar el brote”, explicó el jefe comunal y médico.

“Entiendo que algunas medidas no caigan bien y pido disculpa por eso, pero vemos mucha gente en la calle y en este contexto de circulación del virus necesitamos prevenir porque no queremos que cuando alguien necesite un respirador no lo tenga”, detalló Di Tella.

Más restricciones

Ambas ciudades cerrarán las bocas de cobro de servicios, Pago Fácil y Rapipago, al menos por una semana.

Lo mismo pasará con ópticas y centros odontológicos.

En Cipolletti se resolvió disminuir el horario de atención comercial de almacenes de proximidad y supermercados de 9 a 18, y la actividad de deliveries hasta las 22. También se decidió suspender la actividad de obra pública y obra privada; se cierran las cajas municipales y los centros de cobro.

Estas medidas tendrán vigencia en Cipolletti por una semana y están encuadradas en la necesidad de disminuir las posibilidades de circulación y contagio del coronavirus.

Gennuso cree que los focos podrían haberse evitado

“Tenemos circulación comunitaria del virus, el vecino lo tiene que tener en cuenta”, dijo el intendente Gustavo Gennuso al hacer un llamado de atención a quienes pretenden salir a las calles, mientras analiza en reserva posibles medidas para Bariloche, la ciudad en la que 68 personas fueron afectadas por el coronavirus en solo 20 días.

El virus llegó a Bariloche un mes más tarde que el primer caso confirmado en Río Negro. De la cantidad de infectados con COVID-19 desde el 3 de abril, cuando dio positivo la primera paciente, ayer se mantenían activos 59 casos y otros 9 recibieron se recuperaron.

El origen del coronavirus en la ciudad se focaliza en dos grupos puntuales: la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el personal sanitario. Pero a pesar de que se considera que la “curva se aplana”, como dijo días atrás la secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Iberó, esta semana continuaron surgiendo nuevos positivos.

El laboratorio del hospital Ramón Carrillo, que fue el último en comenzar con los testeos de coronavirus en la provincia, una semana más tarde del primer confirmado, hoy realiza en promedio entre 30 y 40 análisis por día. Mayoritariamente se trata de pacientes sospechosos con síntomas pero también se han realizado estudios a personas asintomáticas de grupos estrechos de pacientes confirmados, como es el caso del personal sanitario.

“Los brotes no deberían haber existido pero forman parte de lo que uno puede esperar respecto de los comportamiento de las personas. Hubo focos que, quizás con el diario del lunes, podrían haber sido evitados si había un grado de responsabilidad mayor de algunas personas”, dijo.