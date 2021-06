Por los mayores gastos, el déficit será un 800% más alto en Neuquén

La mejora de los recursos proyectados, pero también el aumento exponencial de los gastos corrientes motivados por los acuerdos salariales firmados con los sindicatos estatales, modificaron todo el cuadro presupuestario que el gobierno de Neuquén había previsto para el 2021.

Los detalles que presentó el martes en la Legislatura el ministro de Economía, Guillermo Pons, indican que la provincia embolsará recursos por casi 20.000 millones más de los planificados, pero también incrementará sus erogaciones en algo más de 35.000 millones. Estos cambios implicarán una reducción del superávit corriente que esperaba conseguir: pasará del presupuestado en 21.841 millones a uno más modesto, de 4.010 millones de pesos.

La principal causal de esta variación estará dada por la suba de los gastos de personal, que crecerán un 32%, y de las transferencias corrientes (a municipios y al Instituto de Seguridad Social del Neuquén) que subirán en similar porcentaje.

Según la proyección que presentó Pons, habrá apenas un 3% de aumento en los gastos de capital y solo estará concentrado en el segmento de inversiones financieras, pues la Inversión Real Directa permanecerá sin cambios.

Por el lado de los ingresos, la suba del 10% estará explicada, principalmente, por un salto en la recaudación propia y las regalías. En cuanto al cobro de impuestos provinciales, Neuquén tenía presupuestado recibir en el año 47.779 millones de pesos, pero si las proyecciones se cumplen, lo terminará con 60.275 millones.

El crecimiento en las regalías, en cambio, será de 54.533 millones presupuestados a 60.587 millones, según describió Pons.

Cuando finalice el 2021, si las nuevas estimaciones resultan adecuadas, la provincia habrá alcanzado un déficit financiero (gastos totales versus recursos totales) de 21.075 millones de pesos, más de un 800% por encima de lo que se había presupuestado originalmente.

El gobierno depende ahora de la aprobación del proyecto de ley que le permita tomar nueva deuda por 12.800 millones. “Se va a utilizar, fundamentalmente, a partir del segundo semestre. El ritmo de esta nueva situación de gastos nos hace reprogramar necesidades de financiamiento y acelerar la planificación de toma de deuda”, explicó Pons el martes.

“El nuevo acuerdo salarial, más allá de los incrementos de recursos, no lo teníamos financiado. Eso es lo que no estaba previsto. Cuando hicimos esta proyección habíamos incluido el primer acuerdo salarial y no teníamos previsto un nuevo acuerdo si no había mejora de los recursos”, aseguró.

La provincia ya tomó deuda en lo que va del año por más de 4.277 millones entre Letras del Tesoro y préstamos con el gobierno nacional. Aún tiene un remanente de 18.843 millones autorizado por el presupuesto.

Ahorro de USD 115 millones en 2021

La reestructuración de la deuda externa que realizó la provincia el año pasado, permitió un ahorro de 115 millones de dólares en el pago de intereses y capital este año.

El 2021 tendrá la mayor concentración de alivio financiero, mientras que en 2022 la reducción será de 56 millones de dólares y, en 2023, de 102 millones.

“La reestructura de la deuda logró cambiar el perfil con un achatamiento en estos cuatro años donde tenemos la posibilidad de estirar plazos y bajar interés”, planteó el ministro Guillermo Pons.

En cuanto al servicio en pesos este año, terminó quedando en 22.909 millones, con un ahorro real de 8.293 millones.