Preocupa la situación de los municipales contratados en Cipolletti

La mayoría de los trabajadores municipales de Cipolletti son contratados, una de las tres modalidades de emplear personal que tiene el Poder Ejecutivo. La cantidad de agentes públicos en esa condición supera los 1.100, una cifra muy alta teniendo en cuenta que el total del personal apenas supera es de 1.800 trabajadores. En términos porcentuales, más del 60%.



Como cada año, una evaluación definirá la continuidad laboral de esta masa de asalariados. Los contratos vencen el 31 de diciembre y vuelve a poner en vigencia el primer día de cada año. Si bien, en general, se mantienen todos los contratos, una evaluación negativa podría dejar a una persona sin su fuente de trabajo. Esa es una de las principales preocupaciones en el entorno gremial de ATE.



Desde el sindicato indicaron que están alerta ante un posible ajuste por parte del Ejecutivo local y de las dificultades que plantea el pandemia para muchos trabajadores que no prestaron el servicio con normalidad. Salvo algunas áreas específicas, muchos empleados lo hicieron desde su casa, en otros no fueron a trabajar en algunos periodos por distintas razones vinculadas al aislamiento social y preventivo.



Según informaron desde el municipio, el Estado municipal cuenta con 390 trabajadores en planta permanente, alrededor de 65 en planta política y 228 eventuales, trabajadores con menor cantidad de derechos laborales en la estructura municipal. En este caso muchos se reintegran en marzo. "Salvo los eventuales que se requieren para actividades de verano", informaron desde el Ejecutivo.

"Creemos que no habrá un ajuste pero estamos con cierta preocupación porque son muchos los trabajadores que están en esa situación. Los compañeros le han puesto el pecho a esta situación. Muchos han puesto su salud y la de sus familias en riesgo; sea trabajando desde casa o en la calle", detalló Elio Vega, delegado de ATE y personal del área de tránsito del municipio. Uno de los sectores que no paró en ninguno momento en este período pandémico.

"Esperamos que no haya ningún ajuste, por ahora es una preocupación por las evaluaciones, porque que le vas a decir a un trabajador que no pudo salir desde marzo, no fue una responsabilidad del empleado sino por esta pandemia que nos atravesó", señaló.

El frente sindical, que también integran UPCN y Soyem, cerraron en octubre pasado un incremento salarial del 26 por ciento para este año. Pero recién se palpará completamente en el bolsillo del trabajador en marzo.

Vega adelantó que en la primera mesa paritaria de 2021 se pedirá el desfajase que haya con respecto a la inflación. Con los datos de noviembre que se conocieron ayer el índice supera el 30%. "Vamos a estar alrededor de 9 puntos abajo. Nosotros hace años que un tenemos un aumento , se trata de recomendaciones y siempre vamos por atrás de la inflación", precisó el sindicalista.

El secretario de Hacienda del municipio. Adrián Garnero, explicó que hay un equipo que se encarga de evaluar a los trabajadores. "Cada área tiene que evaluar a a su personal contratado y en función de esa evaluación el contrato se renueva o el contrato se da de baja. Si el empleado cumplió, sea en la calle o con teletrabajo, seguirá el trabajado. ", detalló.

ATE apuntó contra Arriaga

Vega apuntó contra el exintendente de Cipolletti Julio Arriaga como principal responsable de "frenar" la carrera administrativa de muchos trabajadores. En su primer gestión, entre 1995 y 1999, Arriaga congeló el pase a planta y las recategorizaciones.

Recién en la gestión anterior de Aníbal Tortoriello (2015-2019) hubo un avance y varios pase a planta. Lo mismo ocurrirá con este período a cargo de Claudio Di Tella. En los próximos días se definirá el pase a planta para más de 150 empleados. Serán los trabajadores que al 31 de diciembre de este año tengan al menos 10 años de servicio.

"La justicia para los empleados municipales duerme en el cuarto de intendencia desde la época nefasta del doctor Julio Arriaga. Él fue el ladrón de la ilusión y de la esperanza de los empleados municipales. Nos robó el futuro", expresó Vega.