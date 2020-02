Préstamos y reparaciones históricas: advierten por nuevas modalidades de estafas telefónicas

Advierten por nuevas modalidades de estafas.

Defensa del Consumidor de Río Negro emitió un comunicado en el que advierte de varias denuncias por llamados con engaños de supuestos premios, prestamos, reparaciones históricas y pago de deudas.

Por tal motivo, desde el organismo solicitan tener precaución y recomiendan no informar claves de acceso de cajeros y home banking; no brindar datos confidenciales ni claves a través de llamados o mensajes de texto y no proporcionar números de tarjeta de crédito o débito mediante llamadas o mails.

Los estafadores suelen hacerse pasar por alguien de confianza (familiar, banco, comercio), señalaron.

Asimismo, indicaron que no se debe pagar por adelantado a cambio de una promesa ya que muchas estafas se realizan porque "se insta a pagar por adelantado".

"Se les sugiere a los consumidores averiguar antes de continuar o confirmar ofrecimientos (...) En caso de ser necesario llamar a los canales oficiales y corroborar que la promoción esté validada", detallaron y ampliaron: "Es necesario recordar que ningún organismo nacional o provincial puede realizar un llamado y solicitar depósito de dinero para avanzar con pagos o cancelaciones de deuda".

"Hay llamadas que pueden recibirse sin que impliquen una estafa, estas son aquellas que meramente informan sobre un producto, servicio o situación pero no solicitan ningún tipo de información confidencial como datos bancarios o claves de acceso", ampliaron.

Ante cualquier consulta los consumidores pueden acercarse a las oficinas de la Agencia de Recaudación de la Provincia, Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), ingresar a Defensa del Consumidor o escribir a defensaconsumidor@agencia.rionegro.gov.ar.