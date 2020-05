Quejas por los colectivos en SAO: desde la Provincia no descartan evaluar una flexibilización

“Lo que hicimos hasta ahora, debido a la situación que nos plantearon desde la empresa de transporte y la intendencia, es pedir que sumen refuerzos de unidades en los horarios pautados. Con respecto a la posibilidad de flexibilizar para que los colectivos circulen cada una hora, eso no está en estudio. Pero si el intendente (por Adrián Casadei, del JSRN) nos pide formalmente que lo evaluamos, deberemos analizarlo”.

Con estas palabras el titular de transporte rionegrino, Juan Ignacio Ciancaglini, se refirió a los reclamos que se están haciendo escuchar sobre el transporte público que une San Antonio con Las Grutas. Es que, desde el municipio, que no posee casos de coronavirus, se autorizó el regreso del grueso de las actividades y servicios, pero el transporte no está acompañando esta nueva dinámica, y sigue circulando cada dos horas, en una franja horaria muy restringida.

“Sabemos que, con la apertura de las actividades según la realidad epidemiológica de cada lugar, en cada localidad hay particularidades. Pero no somos partidarios de flexibilizar el transporte. Claro que esto no implica que, ante un pedido formal de Adrián Casadei, desde la gobernación y desde mi área no se analice el tema. Pero hasta el momento ese pedido formal no llegó ” finalizó el funcionario.