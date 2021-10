¿Reconciliados?: Mauro Icardi publicó fotos con Wanda Nara en su Instagram

El futbolista Mauro Icardi insiste en la reconciliación con su pareja, y también representante, Wanda Nara. De hecho, durante la tarde de este martes publicó imágenes con la blonda, con un sugerente mensaje que podría señalar un avance en el diálogo.

Con dos imágenes que los muestran juntos, el deportista declaró en su cuenta oficial de Instagram: "gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. ❤️ Te Amo ❤️".

"Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quiénes heriste", agregó en el feed. El mensaje superó los 250 mil "me gusta" a pocos minutos de publicado, pero no obtuvo el de Wanda.

La pareja volvió ayer durante la noche europea a París, donde tienen su casa. Inicialmente, el propósito de ese viaje era poner en común y acercar posiciones para ver definir cómo continúan con su relación de casi ocho años y con dos hijas en común.

Sin embargo, la decisión de ambos de retornar a la capital francesa no fue tan sencilla. Por el contrario, estaría vinculada con un pedido de Icardi para que eso pasara "porque si no, él no volvía", contaron en el programa "Los Ángeles de la Mañana".

Por el momento, se mantendría la iniciativa de divorciarse de Wanda, mientras permanecen juntos en la misma vivienda pero en espacios separados y durmiendo cada uno por su lado.

Cabe recordar que este martes Icardi estaba convocado para ser parte del equipo del París Saint Germain que jugaba contra Leipzig por Champions, para iniciar como suplente.