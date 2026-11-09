28,5 puntos de rating: el histórico pico de la cadena nacional por la misa del papa León XIV en Palermo

La segunda jornada del papa León XIV en la Argentina no solo movilizó a una marea humana en las calles de Buenos Aires, sino que también generó un fenómeno inusual en el consumo televisivo. En pleno feriado, la cobertura de su visita dinamitó los números habituales de la mañana y culminó con un pico arrollador de 28,5 puntos de rating durante la transmisión de la misa en cadena nacional.

El fervor por el Sumo Pontífice obligó a los gerentes de programación a reaccionar en vivo. Los canales de aire levantaron sus ciclos habituales para apostar por coberturas especiales desde las 7 de la mañana, transformando el encendido en una verdadera batalla minuto a minuto.

La escalada del rating: del Cottolengo a Palermo

El fenómeno de audiencia fue creciendo a medida que avanzaba la hoja de ruta del Santo Padre, marcando cifras que la televisión abierta no suele ver durante un día no laborable. Según los datos publicados por La Nación, el rating tuvo esta variación:

08:50 – El inicio (5,3 puntos): con la llegada del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione, el total del encendido en TV abierta se despertó temprano. Telefe lideraba con 2,8 puntos, seguido por eltrece con 1,6.



con la llegada del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione, el total del encendido en TV abierta se despertó temprano. lideraba con 2,8 puntos, seguido por con 1,6. 09:30 – La previa (12,9 puntos totales): el encendido entre canales de aire y cable trepó drásticamente. A la Barbarossa (Telefe) tomaba la posta desde el Monumento a los Españoles con 2,9 puntos, manteniendo a raya a la transmisión de eltrece (2,5).



el encendido entre canales de aire y cable trepó drásticamente. A la Barbarossa (Telefe) tomaba la posta desde el Monumento a los Españoles con 2,9 puntos, manteniendo a raya a la transmisión de eltrece (2,5). 11:00 – Empate técnico (11,4 puntos en aire): minutos antes del arribo papal a Palermo, la audiencia de aire se dividió casi en partes iguales. Tanto Telefe como eltrece tocaron picos de 4,4 puntos , dejando muy atrás a elNueve (1,6) y América TV (0,8).



minutos antes del arribo papal a Palermo, la audiencia de aire se dividió casi en partes iguales. Tanto como tocaron picos de , dejando muy atrás a elNueve (1,6) y América TV (0,8). 11:15 – El estallido (Pico de 28,5): con el inicio de la segunda cadena nacional que mostró el recorrido en papamóvil por Avenida del Libertador, la audiencia de aire y señales de cable se unificó, partiendo de un piso altísimo de 25,4 puntos hasta alcanzar la cima de 28,5 durante la homilía.

Grillas de emergencia y el momento emotivo de la jornada

Para sostener la cobertura ininterrumpida y capitalizar el «efecto Papa», los canales no dudaron en sacrificar su programación estructurada. Eltrece decidió levantar emisiones completas de La mañana con Moria, Puro Show y El Zorro para darle aire al especial El Papa en la Argentina (conducido por Dominique Metzger y Luis Otero), que rindió con 2,8 puntos.

En la vereda de enfrente, América TV suspendió la salida de Desayuno americano.

Más allá de los números fríos, la pantalla regaló uno de los picos de mayor emotividad de la jornada durante la visita al Cottolengo. Allí, el Pontífice escuchó testimonios de personas con discapacidad y presenció un homenaje musical a cargo de Abel Pintos, quien interpretó su clásico tema «La llave».

La conexión del Papa con la audiencia se cristalizó más tarde durante la misa masiva en Palermo, donde dejó un fuerte mensaje de resiliencia frente a las cámaras: «No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un milagro entre las muchas precariedades de nuestra época».